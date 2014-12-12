Με το κινέζικο δράμα "Black Dog", συνεχίζονται οι προβολές στον χειμερινό κινηματογράφο του Δήμου Λαρισαίων από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας, τη Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και ώρες 19:00 & 21:30, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Βγαίνοντας από τη φυλακή, ο Λανγκ επιστρέφει στη γενέτειρά του στη βορειοδυτική Κίνα. Λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, η κωμόπολη επιχειρεί να εξαφανίσει όλα τα αδέσποτα που περιφέρονται στους δρόμους της, αλλά εκείνος θα γίνει φίλος με έναν άγριο μαύρο σκύλο τον οποίο όλοι καταζητούν.

Σκηνοθεσία: Γκουάν Χου με τους: Εντι Πενγκ, Τονγκ Λίγια, Τσανγκ Γι, Τσινγκ Λιανγκ

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ