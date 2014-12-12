Γράφαμε στις 31 Ιουλίου (στήλη kampos Land): "Η μετατροπή του προσφυγικού καταυλισμού του Κουτσόχερου σε κλειστή δομή για παράνομους μετανάστες, ετοιμάζεται καιρό τώρα. Λέγεται μάλιστα ότι έχουν γίνει επαφές με τον Δήμο Λαρισαίων και θα υπάρξουν κάποια “δώρα” - ως ανταλλάγματα υπό μορφή έργων -, για να μην έχουμε αρνήσεις και άλλα ζόρικα που βλέπουμε στην Κρήτη … ". Ο Δήμος Λαρισαίων δεν το διέψευσε ποτέ, το επιβεβαίωσε δια της σιωπής του.

Λίγες ημέρες νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο -του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου-, Δημήτριος Γλυμής, είχε βρεθεί στη Λάρισα, είδε κόσμο και μοίρασε δημοσίως διαβεβαιώσεις ότι στο Κουτσόχερο δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Μάλιστα εντός της δομής συναντήθηκε με τον δήμαρχο Φαρκαδόνας Σπύρο Αγναντή τον οποίο ...καθησύχασε ότι οι πλημμυροπαθείς της Φαρκαδόνας που διαμένουν στον καταυλισμό "μπορούν να παραμείνουν όσο θέλουν".

Τα γεγονότα όμως δεν άργησαν να διαψεύσουν τον κυβερνητικό αξιωματούχο και να αποκαλύψουν ότι απλώς έριχνε στάχτη στα μάτια του κόσμου για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Η Κρήτη είχε ήδη ξεσηκωθεί διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτεί κλειστή φυλακή για πρόσφυγες, κάτι που έγινε αμέσως δεκτό. Η Λάρισα όμως αποδεικνύεται αδύναμος κρίκος. Τη σκυτάλη πήραν τις επόμενες ημέρες οι τοπικοί βουλευτές της αντιπολίτευσης. Λιακούλη και Κόκκαλης κατήγγειλαν ότι ερήμην της τοπικής κοινωνίας "επίκεινται δομικές αλλαγές στην ανοιχτή δομή προσφύγων του Κουτσόχερου που πλέον μετατρέπεται σε κλειστή δομή με διαδικασίες εξπρές και εν κρυπτώ...". Σήμερα μάλιστα δημοσιεύτηκαν και φωτογραφίες από τις εργασίες οχύρωσης του καταυλισμού (onlarissa.gr).

Ο Δήμος Λαρισαίων περιέργως δεν απάντησε ποτέ και σε κανέναν. Προς τι αυτή η εκκωφανιτική σιωπή; Δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι στους δημότες; Τουλάχιστον να εξηγήσει αν η πόλη πήρε ανταλλάγματα ...

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr