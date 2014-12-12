Καλά στην υγεία τους είναι οι 30 γυναίκες από τη Λάρισα που επέβαιναν στο τουριστικό πούλμαν που ανατράπεηκε το Σάββατο στο Βελεστίνο. Επέστρεφαν απο ένα μοναστήρι, στα Κανάλια Μαγνησίας και είχαν ξεκινήσει από τον Άγιο Θωμά της Λάρισας.

Όπως δήλωσε στo EPTnews, η πρόεδρος του Συλλόγου Αλληλεγγύης, Προσφοράς και Αγάπη που διοργάνωσε την προσκυνηματική εκδρομή, ήταν όρθια και μάζευε τα εισιτήρια όταν κατάλαβε από τους ελιγμούς του οδηγού ότι κάτι συνέβαινε.

«Είχαμε προορισμό το Μοναστήρι της Παναγίας στα Κανάλια για να τελέσουμε μια αρτοκλασία υπέρ υγείας. Ευτυχώς η Παναγία μας βοήθησε και δεν σκοτώθηκε κανείς», πρόσθεσε.

Οι επιβάτες ειδοποίησαν την Αστυνομία κάνοντας χρήση του 112.

Το ατύχημα έγινε όταν ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έναν σκύλο που ήταν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του λεωφορείου.

Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός του λεωφορείου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας, σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε αρνητικό.

