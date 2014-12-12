Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο εκπαιδευτικό event Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR & AR) στο Fashion City Outlet, που άνοιξε ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο για τους μικρούς φίλους του εμπορικού κέντρου. Το εργαστήρι του Fashion City Outlet γέμισε χαμόγελα, ενθουσιασμό και φωνές θαυμασμού, καθώς δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε μια μοναδική εμπειρία όπου η φαντασία συναντά την τεχνολογία.

Τα μικρότερα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), δίνοντας ζωή στις δικές τους ζωγραφιές μέσα από ειδικά tablets. Οι μικροί δημιουργοί είδαν τα σχέδιά τους να μεταμορφώνονται σε τρισδιάστατες φιγούρες που κινούνταν και «ξεπηδούσαν» από την οθόνη, ζώντας μια εμπειρία γεμάτη χρώμα, γέλιο και φαντασία.

Τα μεγαλύτερα παιδιά συμμετείχαν στις δραστηριότητες Εικονικής Πραγματικότητας (VR), ταξιδεύοντας σε τρισδιάστατους ψηφιακούς κόσμους – από το διάστημα και το ανθρώπινο σώμα, μέχρι αρχαίους πολιτισμούς και φυσικά οικοσυστήματα. Υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων παιδαγωγών, βίωσαν τη γνώση σαν περιπέτεια, σε ένα ασφαλές και πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η σειρά των δράσεων συνεχίζεται αυτό το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου, με το δεύτερο μέρος του προγράμματος, που υπόσχεται ακόμη περισσότερη δημιουργία, φαντασία και εξερεύνηση.

Με στόχο να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες μάθησης και διασκέδασης, το Fashion City Outlet συνεχίζει να φιλοξενεί πρωτοποριακές δράσεις για παιδιά και οικογένειες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως έναν χώρο που συνδυάζει ψυχαγωγία, εκπαίδευση και κοινότητα.

Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, κάθε επίσκεψη στο Fashion City Outlet είναι μια ευκαιρία για παιχνίδι, χαμόγελα και ανακάλυψη.

Η τεχνολογία γίνεται μαγεία — στο κέντρο της καρδιάς μας, το Fashion City Outlet!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr