Το μάθημα της κολύμβησης θα μπει στα σχολεία από τη νέα σχολική χρονιά. Από τον ερχόμενο Νοέμβριο, οι μαθητές της Γ' και Δ' τάξης του Δημοτικού θα κάνουν μαθήματα κολύμβησης σε δημοτικά και κρατικά κολυμβητήρια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μαθήματα κολύμβησης θα γίνονται σε κύκλους δέκα δίωρων κάθε τρίμηνο, με τη συμμετοχή μικρών ομάδων μαθητών, σε αναλογία ένας καθηγητής ανά δέκα παιδιά. Για περισσότερη ασφάλεια, μέσα στην πισίνα θα βρίσκεται επιπλέον καθηγητής, ενώ θα υπάρχει και συνοδός εκπαιδευτικός. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε δημοτικά και κρατικά κολυμβητήρια, με δωρεάν μεταφορά των μαθητών.

Ωστόσο, προκύπτει ένα βασικό ερώτημα για την επάρκεια των υποδομών, αφού στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 100 κλειστές πισίνες, αριθμός που δεν επαρκεί για τις ανάγκες. Το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει λύσεις όπως η αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων ή ακόμη και η τοποθέτηση λυόμενων πισινών. Ήδη σε 12 διευθύνσεις εκπαίδευσης χωρίς πισίνα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τους δήμους.

