Θλίψη έχει σκορπίσει στη Λάρισα η απώλεια του πρώην διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Νέστορα Αντωνίου, σε ηλικία 68 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 και ώρα 12:00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας.

Ο Νέστορας Αντωνίου διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Λαρισαίων με την "Συμπαράταξη", αλλά και διοικητής στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας. Ήταν οργανωμένος στον χώρο της Aριστεράς, όπου υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2012.

Εργάστηκε ως διοικητικός υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για τρεις περίπου δεκαετίες. Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Οικονομικό Τμήμα της Νομικής), είχε πολύχρονη παρουσία στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Aφήνει πίσω:

ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ: Αικατερίνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική-Αλέξανδρος, Κωνσταντίνα-Δημήτρης.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία, Κατερίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Δημήτρης Σδούγκας, Ευαγγελία Αντωνίου, Ρέτα Κουτσοκώστα.

ΤΟΥΣ ΑΝΙΨΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 πμ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Παράκληση αντί στεφάνων θα συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό εις μνήμη του για το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας.