O Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων αναφέρει τα εξής:

"Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε εσάς, τους ανθρώπους που με τον κόπο, την αγάπη και τη σοφία σας χτίσατε τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Εσείς που με τις θυσίες σας μεγαλώσατε γενιές, μας διδάξατε αξίες, μας δώσατε παράδειγμα ζωής.

Οι ηλικιωμένοι δεν είναι απλώς η μνήμη και η ιστορία μας· είναι η ψυχή της κοινωνίας μας. Είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας, εκείνοι που κρατούν μέσα τους τη ζεστασιά του σπιτιού, τη φροντίδα της οικογένειας και την πείρα μιας ολόκληρης ζωής.

Ως Δήμος, είμαστε δίπλα σας με σεβασμό και αγάπη. Δεσμευόμαστε να φροντίζουμε για την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την ενεργή παρουσία σας στην καθημερινότητα της πόλης μας. Γιατί η κοινωνία που τιμά τους ηλικιωμένους της είναι μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη.

Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε και συνεχίζετε να μας δίνετε. Χρόνια πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, με υγεία και χαρά."