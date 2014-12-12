Μία ξεχωριστή εμπειρία ζωής θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες, αρχής γενομένης από τη ΔΕΘ.

Το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team θα ταξιδέψει σε 5 πόλεις στη χώρα μας και θα δώσει την ευκαιρία στους fans της Formula 1 και της McLaren όχι απλώς να το δουν από κοντά αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Η αυλαία για το μοναδικό για τη χώρα μας Roadshow ανοίγει στην 89η ΔΕΘ. Εκεί, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το μονοθέσιο θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους επισκέπτες της Έκθεσης.

Καθημερινά, από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, το μονοθέσιο θα περιμένει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, κατά τις ώρες λειτουργίας της Έκθεσης.

Η περιοδεία του μονοθέσιου της McLaren Formula 1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιείται χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren F1 Team όσο και της Formula 1.

Από ποιες περιοχές θα περάσει το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team

Μετά τη Θεσσαλονίκη, το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team θα βρεθεί σε 4 ακόμα πόλεις της Ελλάδας (μεταξύ αυτών και η Λάρισα).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της περιοδείας:

06-14/09 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

20-21/09 Ιωάννινα

05/10 Λάρισα

19/10 Πάτρα

08-09/11 Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας