Το νηπιαγωγείο Γιάννουλης γίνεται διθέσιο
Ειδήσεις | 11 Αυγ 2025, 14:34
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκτά νέες και αναβαθμισμένες δομές ειδικής αγωγής, με την ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου στον Αλμυρό, την προαγωγή του Νηπιαγωγείου στη Γιάννουλη σε 2/θέσιο και την προσθήκη της ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) Ν. Ιωνίας. Η ενίσχυση αυτή απαντά στις αυξημένες ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού και διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε κατάλληλη και προσαρμοσμένη εκπαίδευση.
Δήλωση Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη:
«Η Θεσσαλία γίνεται πρότυπο προσβάσιμης εκπαίδευσης – μια περιφέρεια με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.»
