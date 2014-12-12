Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκτά νέες και αναβαθμισμένες δομές ειδικής αγωγής, με την ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου στον Αλμυρό, την προαγωγή του Νηπιαγωγείου στη Γιάννουλη σε 2/θέσιο και την προσθήκη της ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) Ν. Ιωνίας. Η ενίσχυση αυτή απαντά στις αυξημένες ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού και διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε κατάλληλη και προσαρμοσμένη εκπαίδευση.

Δήλωση Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη:

«Η Θεσσαλία γίνεται πρότυπο προσβάσιμης εκπαίδευσης – μια περιφέρεια με ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.»