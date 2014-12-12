Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Θεάτρου «Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη», η προβολή του ντοκιμαντέρ «Στου Παπά το Ίσιωμα», που διοργάνωσε ο Δήμος Ελασσόνας υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Βερδικούσας, τον Σύλλογο Βερδικουσιωτών Ν. Λάρισας και το Δημοτικό Σχολείο Γόννων.

Το κοινό παρακολούθησε με συγκίνηση την ταινία, η οποία βασίζεται στο βιβλίο του Κ. Αθανασίου Δήμκου «Ιερέας Αθανάσιος Παπαθανασίου: Ο Ήρωας της Βερδικούσας κατά την Τουρκοκρατία» και σκηνοθετήθηκε από την Ειρήνη Ζγούρη. Το ντοκιμαντέρ φωτίζει με σεβασμό την προσωπικότητα του εμβληματικού ιερέα και τη συμβολή του στην πνευματική και εθνική αφύπνιση της περιοχής.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελασσόνος κ.κ. Χαρίτων, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας κ. Βασίλης Σίμος. Σύντομες τοποθετήσεις έκαναν επίσης ο συγγραφέας του βιβλίου κ. Αθανάσιος Δήμκος, η εκπαιδευτικός και απόγονος της οικογένειας του ιερέα κ. Ελευθερία Καρκατσέλα, καθώς και η σκηνοθέτης κ. Ειρήνη Ζγούρη.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, με τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την ανάδειξη ενός τόσο σημαντικού κεφαλαίου της τοπικής ιστορίας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών πρωτοβουλιών του Δήμου Ελασσόνας, που στοχεύουν στη διατήρηση και προβολή της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μέσα από τη δύναμη της τέχνης και της εικόνας.