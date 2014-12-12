Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιλέξει τον Μάξιμο Χαρακόπουλο για αντικαταστάτη του εκλιπόντος Απόστολου Βεσυρόπουλου στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει πολλές παραμέτρους με έντονο εσωκομματικό ενδιαφέρον, γράφει ο Σταύρος Παπαντωνίου στο σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής. Ο πρωθυπουργός, τοποθετώντας έναν «παραδοσιακό νεοδημοκράτη» σε μια κομβική θέση, όπως αυτή του γραμματέα της Κ.Ο., επιχειρεί:

1. Να στεγανοποιήσει την κοινοβουλευτική ομάδα.

2. Να προσεγγίσει με μια ακόμη πολιτική επιλογή την παραδοσιακή βάση του κόμματος.

3. Να αναχαιτίσει, όσο αυτό είναι εφικτό, την πιθανότητα νέων ερωτήσεων στη Βουλή που μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, καθώς ο νέος γραμματέας ήταν εκ των πρωταγωνιστών τέτοιων πρωτοβουλιών.

Η επιλογή του βουλευτή Λαρίσης εξυπηρετεί αρκετές πολιτικές σκοπιμότητες. Ο νέος γραμματέας δεν ανήκει σε αυτό που λέμε «στενός πυρήνας» του πρωθυπουργού, καθώς δεν αξιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των έξι ετών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ κατά κανόνα ανήκε στην ομάδα των βουλευτών που θεωρούνται εσωκομματική αντιπολίτευση. Συνεπώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την επιλογή αυτή έδειξε να «προωθεί σε μια κρίσιμη θέση έναν άνθρωπο που κατά κανόνα θεωρείται «καραμανλογενής». Από το Μαξίμου σημειώνουν πως πρόκειται για μια «ενωτική επιλογή».

Ενδεικτικό της βούλησης του πρωθυπουργού να κάνει μια επιλογή «έξω από το κουτί», είναι ότι είχε δεχθεί ισχυρές εισηγήσεις να προχωρήσει σε μια επιλογή, με πιο «μητσοτακικά χαρακτηριστικά». Ο κ. Μπεκίρης ήταν αυτής της άποψης, πως έπρεπε να επιλεγεί ένας άνθρωπος «πιο κοντά στον πρόεδρο», ενώ στον αντίποδα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ήταν από εκείνους που «έδωσαν μάχη» και επιχειρηματολόγησαν υπέρ του νέου γενικού γραμματέα. Ο πρωθυπουργός, πάντως, όλο το προηγούμενο διάστημα είχε ψηλά τον κ. Χαρακόπουλο στη λίστα του, με την τελική επιλογή να «κλειδώνει» το απόγευμα της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η επιλογή του κ. Χαρακόπουλου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα συμπαθής στην κοινοβουλευτική ομάδα, έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο νέος γραμματέας εκλέγεται στη Λάρισα, μια πολύ σημαντική περιοχή για τη Ν.Δ. και η προώθησή του στο νέο αξίωμα λειτουργεί ενισχυτικά στον νομό. Εκτός από τη γεωγραφική σημειολογία, η αξιοποίηση του κ. Χαρακόπουλου έχει και μια άλλη διάσταση. Με την επιλογή αυτή ο κ. Μητσοτάκης δείχνει να κάνει ένα ακόμη βήμα προσέγγισης προς την Εκκλησία. Ο βουλευτής Λαρίσης έχει πολύ στενές σχέσεις με τον κλήρο, καθώς εκτός των άλλων είναι και γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ενώ διατηρεί άριστες σχέσεις και με το Αγιον Ορος.

Τελικός στόχος είναι η Ν.Δ., αφενός να καταφέρει να συσπειρώσει περαιτέρω τους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους που εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην κυβέρνηση, αφετέρου –στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό– να επαναπατρίσει ψήφους από τα δεξιά, αποδυναμώνοντας όσους μιλάνε για «δεξιό κοινό» και αποθαρρύνοντας όποιον θέλει να προχωρήσει σε δημιουργία νέου κόμματος με όχημα «τα δεξιά», όπως λέγεται ότι είναι ο Αντώνης Σαμαράς.

Η επίσημη εκλογή του κ. Χαρακόπουλου αναμένεται να γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα συνεδριάσει η Κ.Ο. Η τελευταία συνεδρίαση είχε λάβει χώρα στις 4 Απριλίου όπου είχε εκλεγεί τότε ο κ. Βεσυρόπουλος. Η συνεδρίαση, παρότι περιλαμβάνει την «πανηγυρική εκλογή» του κ. Χαρακόπουλου, αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς, παρά το βελτιωμένο κλίμα που υπάρχει μετά τη ΔΕΘ, στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας εξακολουθούν να υπάρχουν γκρίνιες. Αυτό που θα επιδιώξει το Μαξίμου είναι μια συσπειρωτική συνεδρίαση, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται μια δύσκολη περίοδος, αφού ξεκινάει σε λίγες ημέρες η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το πολιτικό σύστημα βρίσκεται εν αναμονή και της νέας δικογραφίας για το ίδιο θέμα.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντωνίου στην Καθημερινή)