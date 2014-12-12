Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσέφερε βιβλία στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Φαρσάλων, ώστε να ενισχυθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων, κυρίως με παιδικά και λογοτεχνικά.

Τα βιβλία παρέλαβε η προϊσταμένη του σχολείου, ενώ τα βιβλία παρέδωσαν το μέλος Μαρία Φούντα, το μέλος της ΕΕ Γεωργία Γιάγκου και ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ Αργύρης Γιουρούκης.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Φορείς και Συλλόγους, που βρίσκονται σε κεντρικές ή απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς του ΠΟΚΕΛ, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα, στο τηλέφωνο: 6983444094.