Το ΠΟΚΕΛ προσέφερε βιβλία στο δημοτικό σχολείο στο Δίλοφο Φαρσάλων
Λάρισα | 03 Νοε 2025, 08:31
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσέφερε βιβλία στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Φαρσάλων, ώστε να ενισχυθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων, κυρίως με παιδικά και λογοτεχνικά.
Τα βιβλία παρέλαβε η προϊσταμένη του σχολείου, ενώ τα βιβλία παρέδωσαν το μέλος Μαρία Φούντα, το μέλος της ΕΕ Γεωργία Γιάγκου και ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ Αργύρης Γιουρούκης.
Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Φορείς και Συλλόγους, που βρίσκονται σε κεντρικές ή απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς του ΠΟΚΕΛ, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα, στο τηλέφωνο: 6983444094.
