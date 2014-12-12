Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσέφερε και πάλι βιβλία στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου, για την ενίσχυση της υπάρχουσας σχολικής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών των Τομέων Υγείας και Γεωπονίας του σχολείου.

Τα βιβλία παρέλαβαν η διευθύντρια του σχολείου Ελένη Νούλα και οι καθηγήτριες Ελπινίκη Τσέτσιλα, Ελένη Τσιαούσογλου και Μαρία Μετσοβίτη, ενώ τα βιβλία παρέδωσε ο καθηγητής του σχολείου και πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ Αργύρης Γιουρούκης.

Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει κι αυτή τη σχολική χρονιά, βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Φορείς και Συλλόγους, που βρίσκονται σε κεντρικές, απομακρυσμένες, ακόμη και δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος πολίτης ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς των βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα του ΠΟΚΕΛ, στο κινητό τηλέφωνο: 6983444094.