Το ΠΟΚΕΛ προσέφερε βιβλία στο 7ο Γυμνάσιο Λάρισας
Λάρισα | 13 Οκτ 2025, 08:35
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσέφερε βιβλία στο 7ο Γυμνάσιο Λάρισας για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης με νέους τίτλους βιβλίων.
Τα βιβλία παρέλαβαν η διευθύντρια του σχολείου Αργυρώ Γκαραγκούνη και οι εκπαιδευτικοί Δέσποινα Χουρμουζιάδου, Μαριέττα Χαρταλάμη, Ελένη Καστώρη, ενώ τα βιβλία παρέδωσαν ο γραμματέας Βαγγέλης Ρεμπάπης και ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ, Αργύρης Γιουρούκης.
Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να προσφέρει βιβλία κι αυτή τη σχολική χρονιά σε σχολεία, σχολικές βιβλιοθήκες, Φορείς και Συλλόγους, που βρίσκονται σε κεντρικές, απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.
Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη δράση προσφοράς των βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα του ΠΟΚΕΛ, στο κινητό: 6983444094.