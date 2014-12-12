Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσέφερε βιβλία στο 7ο Γυμνάσιο Λάρισας για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης με νέους τίτλους βιβλίων.

Τα βιβλία παρέλαβαν η διευθύντρια του σχολείου Αργυρώ Γκαραγκούνη και οι εκπαιδευτικοί Δέσποινα Χουρμουζιάδου, Μαριέττα Χαρταλάμη, Ελένη Καστώρη, ενώ τα βιβλία παρέδωσαν ο γραμματέας Βαγγέλης Ρεμπάπης και ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ, Αργύρης Γιουρούκης.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να προσφέρει βιβλία κι αυτή τη σχολική χρονιά σε σχολεία, σχολικές βιβλιοθήκες, Φορείς και Συλλόγους, που βρίσκονται σε κεντρικές, απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη δράση προσφοράς των βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα του ΠΟΚΕΛ, στο κινητό: 6983444094.