Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης
Λάρισα | 11 Νοε 2025, 11:50
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, μετά από πρόσκληση της διευθύντριας Σοφίας Λιθοξοπούλου και του Συλλόγου Διδασκόντων, για να εμπλουτισθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων.
Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Συλλόγους και Φορείς, που βρίσκονται σε κεντρικές, απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.
Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς των βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο του ΠΟΚΕΛ, στο κινητό: 6983444094.
