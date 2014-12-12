Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, μετά από πρόσκληση της διευθύντριας Σοφίας Λιθοξοπούλου και του Συλλόγου Διδασκόντων, για να εμπλουτισθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων.

Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Συλλόγους και Φορείς, που βρίσκονται σε κεντρικές, απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς των βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο του ΠΟΚΕΛ, στο κινητό: 6983444094.