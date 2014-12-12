Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία στο 29ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας
Λάρισα | 14 Οκτ 2025, 08:21
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία στο 29ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, μετά από πρόσκληση της διευθύντριας Μπακιρτζή Μαρίας και του Συλλόγου Διδασκόντων και πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού Σπάχου Δημήτρη, ώστε να εμπλουτισθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων.
Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει και προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Συλλόγους και Φορείς, που βρίσκονται σε κεντρικές ή απομακρυσμένες περιοχές του νομού και της χώρας.
Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη δράση προσφοράς των βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο του ΠΟΚΕΛ, στο τηλέφωνο: 6983444094.
