Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία στο 29ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, μετά από πρόσκληση της διευθύντριας Μπακιρτζή Μαρίας και του Συλλόγου Διδασκόντων και πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού Σπάχου Δημήτρη, ώστε να εμπλουτισθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει και προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Συλλόγους και Φορείς, που βρίσκονται σε κεντρικές ή απομακρυσμένες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη δράση προσφοράς των βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο του ΠΟΚΕΛ, στο τηλέφωνο: 6983444094.