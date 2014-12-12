Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία στο «4ο ΕΠΑΛ Λάρισας – Τάκης και Φιλόλαος Τλούπας», μετά από πρόσκληση της διευθύντριας Χριστίνας Ηλιάδη και του Συλλόγου Διδασκόντων προκειμένου να εμπλουτισθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων, που αφορούν τις ειδικότητες του σχολείου.

Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, Συλλόγους και Φορείς, που βρίσκονται σε κεντρικές ή απομακρυσμένες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς των βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο του ΠΟΚΕΛ, στο τηλέφωνο: 6983444094.