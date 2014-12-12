Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ θα προσφέρει βιβλία στο 7ο Γυμνάσιο Λάρισας μετά από πρόσκληση της διευθύντριας Αργυρώς Γκαραγκούνη, του Συλλόγου Διδασκόντων και πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού Μαριέττας Χαρταλάμη, προκειμένου να εμπλουτισθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να προσφέρει βιβλία σε σχολεία, σχολικές βιβλιοθήκες, Φορείς και Συλλόγους, που βρίσκονται σε κεντρικές, απομακρυσμένες ή και δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση προσφοράς βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο του ΠΟΚΕΛ, στο τηλέφωνο: 6983444094.