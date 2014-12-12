Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ πρόσφερε βιβλία στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Κρυοβρυσιτών «ο Ξένιος Ζευς», Κρυόβρυσης (Πουλιάνας) Ελασσόνας, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Ισότητας Θεσσαλίας, Σίμου Βασίλη και πρόσκληση των μελών του ΔΣ του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος δραστηριοποιήθηκε και φέτος δυναμικά και διοργανώνει για το καλοκαίρι ποικίλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, αφού συγκεντρώνονται στο χωριό αρκετοί άνθρωποι απ’ όλη την Ελλάδα, με αποκορύφωμα τον Δεκαπενταύγουστο που τιμάται και γιορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου στο, αγαπητό σε όλους, ξωκλήσι της όχι μακριά από το χωριό. Στο πλαίσιο αυτό πρόσφερε τα βιβλία το ΠΟΚΕΛ, ώστε να εμπλουτισθεί η βιβλιοθήκη του Συλλόγου και να λειτουργήσει στη συνέχεια ως δανειστική.

Τα βιβλία παρέλαβαν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου «Ο Ξένιος Ζευς» Ευθυμία Σερλέτη, Γεωργία Γαλάνη, Βασιλική Παπαδημητρίου, Γεώργιος Καλογερόπουλος, Τάκης Κορδελάς, Βασίλης Κουτσοπάγος κι Αντώνης Ξυνός, ενώ τα βιβλία παρέδωσαν τα μέλη Γεωργία Γιάγκου, Νίκος Παναγιώτου, η αντιπρόεδρος, Ευδοκία Ποιμενίδου κι ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ, Αργύρης Γιουρούκης.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει και το καλοκαίρι να προσφέρει βιβλία σε Συλλόγους και Φορείς, σε κεντρικές, απομακρυσμένες, ακόμη και δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας, για αυτό όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς βιβλίων, μπορεί να ενημερώνεται από τον γραμματέα του ΠΟΚΕΛ, στο κινητό: 6983444094.