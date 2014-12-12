Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ πρόσφερε βιβλία στο 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας – «Ιπποκράτης» για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του σχολείου με νέους τίτλους βιβλίων.

Η Διευθύντρια του σχολείου ευχαρίστησε και συνεχάρη τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του ΠΟΚΕΛ για τη συγκινητική προσφορά τους, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να ενισχύσουν την φιλαναγνωσία και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Τα βιβλία παρέλαβαν η διευθύντρια του σχολείου, Μίνα Λίταινα, ο υποδιευθυντής Ιωάννης Μιχαήλ και οι υπεύθυνες της σχολικής βιβλιοθήκης Λαμπρινή Μητσιούλη κι Ελένη Κούρια, ενώ τα βιβλία προσέφεραν η αντιπρόεδρος Ευδοκία Ποιμενίδου και ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ Αργύρης Γιουρούκης.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να προσφέρει βιβλία για την ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών, Φορέων και Συλλόγων, σε κεντρικές ή απομακρυσμένες, ακόμη και δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση και να προσφέρει βιβλία, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα του ΠΟΚΕΛ, στο τηλέφωνο: 6983444094.