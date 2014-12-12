Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ πρόσφερε βιβλία στο 29o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, προκειμένου να εμπλουτισθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων.

Τα βιβλία παρέλαβαν η διευθύντρια του σχολείου Μπακιρτζή Μαρία και οι εκπαιδευτικοί Μάννης Αδάμος και Σπάχος Δημήτρης, ενώ τα βιβλία παρέδωσε ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ, Αργύρης Γιουρούκης.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να προσφέρει βιβλία σε σχολικές βιβλιοθήκες και σχολεία, σε Συλλόγους και Φορείς, που βρίσκονται σε κεντρικές κι απομακρυσμένες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση της προσφοράς των βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα του ΠΟΚΕΛ, στο κινητό: 6983444094.