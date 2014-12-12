Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ πρόσφερε βιβλία στο «4ο ΕΠΑΛ Λάρισας – Τάκης και Φιλόλαος Τλούπας», ώστε να εμπλουτισθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων, για τις ειδικότητες του σχολείου.

Τα βιβλία, τα οποία προσέφερε ευγενικά το μέλος της παρέας Λαρισαίοι Φίλοι του Φιλόλαου Τλούπα, Παναγιώτης Δομούζης, παρέλαβαν η διευθύντρια Χριστίνα Ηλιάδη και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Ιωάννης Στεφανής και Ελένη Καλαμπαλίκη, ενώ τα βιβλία παρέδωσε ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ Αργύρης Γιουρούκης.

Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία σε σχολικές βιβλιοθήκες και σχολεία, σε Συλλόγους και Φορείς, που βρίσκονται σε κεντρικές κι απομακρυσμένες περιοχές του νομού και της χώρας. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς των βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα του ΠΟΚΕΛ, στο κινητό τηλέφωνο: 6983444094.