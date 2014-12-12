Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ πρόσφερε σχολικά υλικά και βιβλία στο 56o Νηπιαγωγείο Λάρισας, τα οποία παρέλαβαν η διευθύντρια του σχολείου Βασιλική Τσιάνα και το μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, Ευανθία Γιαννιού, ενώ τα υλικά και βιβλία παρέδωσε ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ, Αργύρης Γιουρούκης.

Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία κι αυτή τη σχολική χρονιά σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Συλλόγους και σε Φορείς, που βρίσκονται σε κεντρικές ή απομακρυσμένες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς βιβλίων, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα του ΠΟΚΕΛ, στο κινητό: 6983444094.