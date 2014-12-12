Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ επισκέφθηκε την έκθεση – σύμπραξη φωτογραφικής και ζωγραφικής τέχνης «Πλημμυροχρωμία … από το φωτορεπορτάζ στον καμβά – η μνήμη της πλημμύρας σε χρώμα», στην οποία οι φωτογραφίες των φωτορεπόρτερ «συνομιλούν» με τα ζωγραφικά έργα της εικαστικού Μαρίας Κωστοπούλου, η οποία με ευαισθησία και πρωτοτυπία, καταφέρνει να μεταπλάσει τη σκληρή πραγματικότητα σε εικαστική δημιουργία κι επιχειρεί να μετατρέψει τη μνήμη σε πράξη, την τραγωδία σε χώρο έκφρασης κι ενσυναίσθησης.

Οι εικόνες μας καλούν να θυμηθούμε, να μην ξεχάσουμε.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΥΑΛ και συμμετέχουν οι φωτορεπόρτερ: Τζέκας Λεωνίδας, Κυδώνας Γιώργος, Καστανάρας Δημήτρης, Κουσιώρας Βαγγέλης, Αγοραστός Βασίλης, Ντάμπλης Βασίλης, Καλιακούδας Θανάσης και Τσιάρας Κώστας.

Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό και διαρκεί από 6 έως και 11 Οκτωβρίου 2025, στον Μύλο του Παππά. Τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ του ΠΟΚΕΛ συνομίλησαν με την εικαστικό, τους φωτορεπόρτερ και τον αντιπεριφερειάρχη παιδείας και ισότητας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Βασίλη Σίμo.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, οι κακοκαιρίες Daniel και Elias άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη Θεσσαλία και την πόλη της Λάρισας. Ζωές χάθηκαν, άνθρωποι βίωσαν τραγωδίες, περιουσίες καταστράφηκαν και η καθημερινότητα όλων ανατράπηκε. Μέσα σ’ αυτή τη συνθήκη, οι φωτορεπόρτερ της περιοχής βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, καταγράφοντας τα γεγονότα, αλλά και την ανθρώπινη ψυχή.  Οι φωτογραφίες που αποτυπώθηκαν εκείνες τις ημέρες, δεν είναι απλώς μαρτυρίες, είναι ντοκουμέντα που καθορίζουν τη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης περιοχής. Αποτυπώθηκαν ο πόνος, η απώλεια, η καταστροφή, ωμά κι αληθινά, αλλά μέσα από αυτές τις εικόνες, «γεννήθηκε» κάτι απρόσμενο: η τέχνη, η οποία σ’ έναν τόπο που πληγώθηκε βαθιά, γίνεται ο τρόπος να επουλωθούν οι ρωγμές.