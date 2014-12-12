Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ επισκέφθηκε την έκθεση – σύμπραξη φωτογραφικής και ζωγραφικής τέχνης «Πλημμυροχρωμία … από το φωτορεπορτάζ στον καμβά – η μνήμη της πλημμύρας σε χρώμα», στην οποία οι φωτογραφίες των φωτορεπόρτερ «συνομιλούν» με τα ζωγραφικά έργα της εικαστικού Μαρίας Κωστοπούλου, η οποία με ευαισθησία και πρωτοτυπία, καταφέρνει να μεταπλάσει τη σκληρή πραγματικότητα σε εικαστική δημιουργία κι επιχειρεί να μετατρέψει τη μνήμη σε πράξη, την τραγωδία σε χώρο έκφρασης κι ενσυναίσθησης.

Οι εικόνες μας καλούν να θυμηθούμε, να μην ξεχάσουμε.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΥΑΛ και συμμετέχουν οι φωτορεπόρτερ: Τζέκας Λεωνίδας, Κυδώνας Γιώργος, Καστανάρας Δημήτρης, Κουσιώρας Βαγγέλης, Αγοραστός Βασίλης, Ντάμπλης Βασίλης, Καλιακούδας Θανάσης και Τσιάρας Κώστας.

Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό και διαρκεί από 6 έως και 11 Οκτωβρίου 2025, στον Μύλο του Παππά. Τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ του ΠΟΚΕΛ συνομίλησαν με την εικαστικό, τους φωτορεπόρτερ και τον αντιπεριφερειάρχη παιδείας και ισότητας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Βασίλη Σίμo.