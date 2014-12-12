Aνακοινώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας το πρόγραμμα εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Γενικός Σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή ώρα της 26ης Οκτωβρίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Φωταγώγηση των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

Εορταστικές εκδηλώσεις και ομιλίες σε όλες τις σχολές, σχολεία και ιδρύματα της πόλης από καθηγητές και δασκάλους σχετικά με την εθνική επέτειο.

12:00 Απότιση φόρου τιμής από τους μαθητές, σπουδαστές, προσκόπους, οδηγούς, φορείς και συλλόγους στο Ηρώο πεσόντων της πόλης μας.

ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

07:00 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών με φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου. Εωθινό από τη μουσική της 1ης Στρατιάς και τη Φιλαρμονική του Δήμου Λάρισας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

08:00 Επίσημη Έπαρση Σημαίας.

10:30 Άφιξη επισήμων και έναρξη δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Αχιλλείου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Σεβ. κ.κ. Ιερώνυμος.

Μετά το τέλος της δοξολογίας και εντός του Ιερού Ναού θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την κα. Χρυσούλα Δαρδακούλη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Διευθύντρια 19ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

11:00 Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης και κατάθεση στεφάνων από ανώτατες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις και εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης και εκπροσώπους των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων.



11:30 Παρέλαση των Αναπήρων Πολέμου, Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μαθητών, Προσκόπων, Οδηγών, πολιτιστικών συλλόγων και τμημάτων των ενόπλων δυνάμεων.

(*) Όσοι αναγνωρισμένοι σύνδεσμοι, σύλλογοι, οργανώσεις και λοιπά επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι την 27η Οκτωβρίου 2025, θα πρέπει να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι την 12η μεσημβρινή της 24ης Οκτωβρίου 2025, στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας (Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Φυσικής Αγωγής) (τηλ.2414400093) ή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε.Λάρισας (τηλ.2413506553).