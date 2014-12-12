Το πρόγραμμα πανηγύρεως του Ι.Ν. Αγίου Αποστόλου Θωμά Λαρίσης
Λάρισα | 03 Οκτ 2025, 11:53
Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου Θωμά Λαρίσης με το παρακάτω πρόγραμμα:
- Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και θείο κήρυγμα.
- Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, το πρωί, 7:30 – 10:30 π.μ.: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το Ύψωμα του Αγίου Αποστόλου Θωμά.
- Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 6.00 μ.μ.: Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου Αποστόλου Θωμά.
