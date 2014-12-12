Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία», εγκαινιάζει το «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας», μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων που φέρνουν την επιστήμη πιο κοντά στους πολίτες. Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν 13 συναντήσεις σε 10 πόλεις και κωμοπόλεις της Θεσσαλίας (Καρδίτσα, Παλαμάς, Λάρισα, Τύρναβος, Ελασσόνα, Βόλος, Αλμυρός, Σκιάθος, Τρίκαλα, Καλαμπάκα).

Το πρώτο ραντεβού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στην Ελασσόνα, με ομιλία του κοινωνιολόγου Γιώργου Πλειού με θέμα:

«Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατακλύζονται από ψευδείς και παραποιημένες ειδήσεις»

Η ομιλία θα εξετάσει τα βασικά χαρακτηριστικά των παραποιημένων ειδήσεων και τη σχέση τους με τη δημοσιογραφία. Θα αναλυθούν οι διαφορές τους από άλλες μορφές ψευδούς πληροφόρησης, οι τεχνικές παραποίησης γεγονότων και οι λόγοι που τις κάνουν να διαδίδονται τόσο εύκολα στη σημερινή κοινωνία.

Επιπλέον θα παρουσιαστούν τρόποι με τους οποίους οργανωμένες κοινωνίες, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το κοινό μπορούν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τέτοιες ειδήσεις, οξύνοντας την κριτική τους σκέψη.

Η εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους πολίτες να συμμετάσχουν σε έναν γόνιμο διάλογο για ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα της κοινωνίας.

Ημερομηνία: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Tόπος: Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού, Ελασσόνα



Ώρα: 19.30



Είσοδος: Ελεύθερη

Σχετικά με τον ομιλητή:

Ο Γιώργος Πλειός είναι καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πολυετή ερευνητική και διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και βιβλίων και έχει παρουσιάσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ουγγαρίας, Κίνας, Πορτογαλίας, Τουρκίας, Ουκρανίας, Κύπρου, Βουλγαρίας και Μαλαισίας, σε κοινά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του HarvardUniversity, καθώς και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια.

Ασχολείται με την έρευνα των ειδήσεων και έχει διευθύνει περισσότερες από 35 έρευνες. Από τον Σεπτέμβριο 2025 είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Μέσων και Δημόσιας Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανανεώνεται σταδιακά.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.thessaly.gov.gr/sciencecafe-thessaly.html