Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και το γυναικείο φωνητικό σύνολο InDONNAtiόn του ΔΩΛ παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Το ρεμπέτικο αλλιώς», την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:30, στην αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κτιστάκη.

Το ρεμπέτικο, βαθιά ριζωμένο στη μνήμη και στην καρδιά του κοινού, αποκτά μια νέα διαφορετική πνοή την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 20:30, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Στην ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση, μέσα από τις ευρηματικές ενορχηστρώσεις του Σπύρου Δεληγιαννόπουλου, το γνώριμο μουσικό ιδίωμα συναντά μια συγκινητική αίσθηση νοσταλγίας, με το ρυθμό του ζεϊμπέκικου να συναντά τις αποχρώσεις της jazz.

Ο μαέστρος Δημήτρης Κτιστάκης, με την έμπνευση και την καθαρότητα της μουσικής του ματιάς, για άλλη μια χρονιά, οδηγεί το φωνητικό σύνολο σε νέες ερμηνευτικές διαδρομές, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την ευαισθησία του γυναικείου συνόλου.

Η πιανίστα Φρόσω Αστ. Κτιστάκη, με σταθερή παρουσία στο πλευρό του φωνητικού συνόλου InDON-NAtiόn, πλαισιώνεται από μια ομάδα εκλεκτών μουσικών, συμβάλλοντας όλοι μαζί στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου καλλιτεχνικού αποτελέσματος και μιας ζωντανής σκηνικής εμπειρίας.

Η χορογράφος Φαίη Σούκου με μια ομάδα έμπειρων χορευτών, γεφυρώνουν τον ήχο με την κίνηση, υφαίνοντας έναν ποιητικό διάλογο ανάμεσα στη μουσική και στο σώμα.

Δίπλα τους, οι χορωδοί με αφοσίωση και ανεξάντλητη ενέργεια συνεχίζουν να προσφέρουν το πάθος και την ψυχή τους, υπηρετώντας το όραμα και την πορεία του συνόλου InDONNAtiόn.

Μια παράσταση που αναδεικνύει τη διαχρονική γοητεία του ρεμπέτικου και μας καλεί να το συναντήσουμε ξανά, μέσα από μια καλλιτεχνική ματιά που το παρουσιάζει «αλλιώς».

Συντελεστές:

Μουσική διεύθυνση: Δημήτρης Κτιστάκης

Χορογραφίες: Φαίη Σούκου

Πιάνο: Φρόσω Αστ. Κτιστάκη

Μουσικοί του ορχηστρικού συνόλου: Ευδοκία Χώτα (βιολί), Νίκος Νικολαΐδης (βιολοντσέλο), Μιχάλης Σαμπάνης (κλαρινέτο), Φωτεινή Αναστασιάδου (ακορντεόν), Παναγιώτης Αργυρίου (κρουστά) και Βαγγέλης Τσιαπλές (μπουζούκι).

Σολίστ: Αμαλία Σδρόλια

Χορευτές: Αναστάσης Αγγελής, Ραφαήλ Ιωαννίδης, Άννα-Μαρία Καραλή και Μαραντίνα Στεργιούλη (MS ballet school).

Πρωτότυπα κείμενα / Αφήγηση: Κωνσταντίνα Κουκολίτσου

Προπώληση εισιτηρίων στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Παρασκευή, 19/9, ώρες 10:00-13:00 & 18:00-20:00

Δευτέρα, 22/9, ώρες 10:00-13:00

Τρίτη, 23/9, ώρες 10:00-13:00 & 17:00-20:00

Τετάρτη, 24/9, ώρες 10:00-13:00

Πέμπτη, 25/9, ώρες 10:00-13:00 & 17:00-20:00

Παρασκευή, 26/9, ώρες 10:00-13:00

Σάββατο, 27/9, ώρες 10:00-13:00

Γενική είσοδος: 10€ – Μειωμένο: 8€ (ΑΜΕΑ, φοιτητές, άνω των 65, πολύτεκνοι).