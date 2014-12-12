Τα παιδιά του χωριού Κρυόβρυσης Ελασσόνας πήραν μέρος στο κυνήγι θησαυρού – παιχνίδι, με το βιβλίο της Ευδοκίας Ποιμενίδου «Το ρωσικό κειμήλιο και η ψεύτικη πριγκίπισσα», από τις εκδόσεις «Κύφαντα» και την εφηβική σειρά «Τόποι Μυστηρίου – Μυστήριο στην Κομοτηνή», στην αυλή του σχολείου.

Η συμμετοχή στο κυνήγι θησαυρού ήταν δωρεάν και οι μικροί και μεγάλοι φίλοι συνομίλησαν με τη συγγραφέα κι εκπαιδευτικό Ευδοκία Ποιμενίδου – Χατζηδημητρίου, που είχε ετοιμάσει ειδικά για αυτήν τη συνάντηση, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τα παιδιά την υποδέχτηκαν με χαρά κι ενδιαφέρον, έψαξαν στους χώρους να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό κι έλυσαν το μυστήριο και στην … Κρυόβρυση!

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Κρυοβρυσιτών «Ο Ξένιος Ζευς», Κρυόβρυσης Ελασσόνας, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ και μετά από πρόσκληση της Ευθυμίας Σερλέτη προς την Ευδοκία Ποιμενίδου.

Το βιβλίο ανήκει στην εφηβική σειρά «Τόποι Μυστηρίου» και ταξιδεύει τους μικρούς αναγνώστες σε ιστορικές γειτονιές της Κομοτηνής. Μια παρέα στην παραλία της Μαρώνειας αποτελείται από τρία παιδιά από την Αθήνα, ένα αγόρι από τον Βόλο, ένα κορίτσι από τη Μαρώνεια, ο μικρός της αδερφός και δυο αγόρια που μιλούν τούρκικα. Θέλουν να διαλευκάνουν το μυστήριο του λαδιού στο γκαζόν, τη σχέση του με το κλεμμένο κειμήλιο και την παράξενη παρουσία της Ρωσίδας πριγκίπισσας. Τα καλντερίμια της Κομοτηνής, το πάρκο και τα ιστορικά της κτίρια, τα στραγάλια και το σουτζούκ λουκούμ είναι ο καμβάς όπου υφαίνεται η περιπέτεια των παιδιών, που δίνουν υποσχέσεις παντοτινής φιλίας.