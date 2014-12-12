Η υπόθεση με την προμήθεια των ψηφιακών υδρομέτρων, την οποία ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμπλέκει δεκάδες δήμους της χώρας και φαίνεται να έχει τέτοιο βάθος που δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια ούτε το ποσό που σπαταλήθηκε. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα σημερινά ΝΕΑ και ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστος.

Να υπενθυμίσουμε ότι μόνο στον νομό Λάρισας γίνεται έρευνα στις ΔΕΥΑ Λάρισας (6,5 εκ ευρώ), Ελασσόνας (6,5 εκ. ευρώ) και Κιλελέρ (2,1 εκ. ευρώ) σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ρεπορτάζ της Ελευθερίας (Βαγγέλης Κακάρας).

Στο θέμα αναμένεται να αναφερθεί και η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι η οποία θα επισκεφθεί την Αθήνα εντός της εβδομάδας.

Το σημερινό δημοσίευμα του Γιώργου Παπαχρήστου, στη στήλη "Στίγμα" των ΝΕΩΝ, αναφέρει τα εξής:

"Υποθέτω ενθυμείσθε ότι εγκαίρως είχα ενημερώσει για το νέο σκάνδαλο που ανατέλλει στον αστερισμό της Δικαιοσύνης, κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (καθότι η εγχώρια Δικαιοσύνη «περί άλλα τυρβάζει», όπως έγραφαν σε πολύ ωραία ελληνικά οι παλιοί δημοσιογράφοι, όταν ήθελαν να περιγράψουν την... μπάλα στην εξέδρα ή ακόμη χειρότερα στα... μνήματα!), και αφορά τα ψηφιακά υδρόμετρα. Αυτά που κοστίζουν στο εμπόριο 30-35 ευρώ, αλλά δήμαρχοι... κλεφτόπουλα, από κοινού με αετονύχηδες της αγοράς, τα χρέωναν (και τα χρεώνουν!!!) στους δήμους, και κατ’ επέκταση σε εμάς τα κορόιδα τους δημότες, 8 έως 10 φορές ακριβότερα! Γιατί οκτώ ή δέκα φορές ακριβότερα; Δεν θέλω ανόητες ερωτήσεις. Υποτίθεται ότι απευθύνομαι σε νοήμονες έως και ευφυείς αναγνώστες: το «κατιτίς» του να πάρει ο καθένας ενδιάμεσος, από τη γνωστή αλυσίδα πολιτικής, πολιτικών, και τοπικής αυτοδιοίκησης, πάλι καλά να λέμε, που η προμήθεια έγινε 8 με 10 φορές ακριβότερα, κι όχι 20 ή 30!

Τέλος πάντων, η σχετική δικογραφία, όπως έγινε γνωστό από το εδώ γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναμένεται οσονούπω, και ναι, θα κλάψει κόσμος και κοσμάκης. Διότι αυτά τα «εργαλεία του σατανά» τα έχουν προμηθευτεί (από δυο-τρεις εταιρείες που τα διαθέτουν και είναι καλές στο... μοίρασμα) οι μισοί δήμοι της χώρας. ...και το ύψος της απάτης Μου λένε πως υπολογίζουν το κόστος της «δουλίτσας» 300 με 700 εκατομμύρια ευρώ, διότι κανείς δεν ξέρει επακριβώς πόσο είναι το ύψος της απάτης. Διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αδυναμία ακριβούς υπολογισμού εξαιτίας της έκτασης του σκανδάλου, την οποία θεωρώ λογική! Μην μπερδεύετε, την αδυναμία θεωρώ λογική, όχι την έκταση του σκανδάλου.

Να καταλάβετε, προσφάτως, καλός φίλος από νομό της Στερεάς Ελλάδας, μου έστειλε τη σύμβαση από μια προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών (με τα «χαρακτηριστικά» που προανέφερα), ενός μικρού δήμου της περιοχής, με ποσό που ξεπερνάει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ!! Δεν αναφέρω περισσότερα επ’ αυτού, διότι θα επανέλθω για μια διεξοδική παρουσίαση του θέματος. Μπορώ όμως να σημειώσω ότι το έργο «ψηφιακά υδρόμετρα» αποδεικνύει ότι η επόμενη μεγάλη φωλιά σκανδάλων που θα μας απασχολήσει οσονούπω είναι αυτή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Που λειτουργεί, όπως λειτουργεί, με την ανοχή της κυβέρνησης, η οποία δεν διανοείται να βάλει χέρι σε κανέναν – άλλωστε έρχονται και εκλογές, οπότε δεν είμαστε για τέτοια...".

kosmoslarissa.gr

*Η φωτογραφία του ψηφιακού υδρομέτρου είναι από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ