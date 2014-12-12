Μια νέα, σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση προστέθηκε στον αθλητικό χάρτη του Δήμου Τυρνάβου. Το Σκοπευτήριο Τυρνάβου είναι πλέον πραγματικότητα, αποτελώντας έναν πλήρως πιστοποιημένο, λειτουργικό και ασφαλή χώρο, ικανό να φιλοξενεί επίσημους αγώνες και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού και του σκοπευτικού τουρισμού στην περιοχή.

Το Σαββατοκύριακο (11–12 Οκτωβρίου 2025) πραγματοποιήθηκε το 1ο Εναρκτήριο Διήμερο Αγώνων Πρακτικής Σκοποβολής, όπου ο Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος Τυρνάβου (ΑΣΚΟΤ) φιλοξένησε με επιτυχία τους δυναμικούς αγώνες PCC (τυφέκιο — pistol-caliber carbine) και αγώνες πιστολιού. Ήταν ένα «φοβερό σκοπευτικό σαββατοκύριακο» γεμάτο ένταση, συναγωνισμό και υψηλό επίπεδο αθλητικής τεχνικής, που τόνισε τις δυνατότητες της νέας εγκατάστασης.

Η δημιουργία του Σκοπευτηρίου αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας του Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου Τυρνάβου (ΑΣΚΟΤ), ο οποίος από το 2013 αγωνιζόταν για την υλοποίηση αυτού του στόχου χωρίς να βρίσκει ανταπόκριση από τις δημοτικές αρχές του παρελθόντος. Με τη νέα δημοτική αρχή, όμως, το έργο βρήκε ουσιαστική στήριξη και προχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας ότι με συνεργασία, επιμονή και σχέδιο μπορούν να γίνουν πράξη έργα που δίνουν νέα προοπτική στον τόπο.

Το νέο σκοπευτήριο είναι προσβάσιμο, λειτουργικό και πλήρως ασφαλές, σχεδιασμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα της οικείας ομοσπονδίας. Στόχος είναι όχι μόνο η άθληση των μελών και φίλων του σκοπευτικού ομίλου, αλλά και η ανάδειξη του Τυρνάβου ως κέντρου σκοπευτικού τουρισμού και φιλοξενίας διοργανώσεων πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας.

Με αφορμή τη διεξαγωγή των αγώνων, τον χώρο επισκέφθηκαν σήμερα ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής και ο Αντιδήμαρχος Νίκος Νταλαγιάννης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα εγκατάσταση και να δοκιμάσουν τις σκοπευτικές τους ικανότητες.

Η νέα δημοτική αρχή αποδεικνύει έμπρακτα πως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει αλλάξει την εικόνα του Δήμου, δίνοντας διέξοδο στις ανάγκες των δημοτών για σύγχρονες αθλητικές υποδομές, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε τομείς όπως ο αθλητικός και θεματικός τουρισμός.