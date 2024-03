Σαράντα έξι μαθητές και μαθήτριες της Α’ , Β’ και Γ’ Λυκείου του συνόλου «Μιούζικαλ και Μουσικής Κινηματογράφου» του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, συνοδευόμενοι από τέσσερις εκπαιδευτικούς, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική μετακίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο), στο πλαίσιο τριών προσκλήσεων: University College London (UCL), Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance και Greek Library of London/Greek Children’s Library of London.

Στο University College London (UCL) / Department of Greek and Latin η αποστολή μαθητών και εκπαιδευτικών ξεναγήθηκαν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και παρακολούθησαν διαλέξεις και εργαστήρια του Τμήματος με θέματα: “Introduction to studying the Ancient World at British Universities”, και “Homer and Emotions in the Ancient World”, από τους Καθηγητές του βρετανικού Τμήματος. Μετά το πέρας των διαλέξεων, η μαθήτρια Ουρανία Καβαλλιεράτου απέδωσε το «Ὅσον ζῇς, φαίνου» του Σείκιλου, το αρχαιότερο σωζόμενο τραγούδι του κόσμου.

Στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance η επίσκεψη περιελάμβανε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου και συμμετοχή των μαθητών σε μουσικοχορευτικά εργαστήρια (workshops). Αναλυτικότερα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν σε βασικές αρχές του μιούζικαλ υπό την καθοδήγηση των καθηγητών του Πανεπιστημίου. Στο τέλος των εργαστηρίων οι μαθητές/τριες παρουσίασαν μουσικό πρόγραμμα που περιελάμβανε γνωστές μελωδίες των μιούζικαλ, σε χορογραφίες της Ελένης Μάρκου, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Εν συνεχεία, η εκπαιδευτική ομάδα του σχολείου συμμετείχε, έπειτα από πρόσκληση της «Ελληνικής Παιδικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου» (Greek Children’s Library of London), σε μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα του Αυτοκρατορικού Πολεμικού Μουσείου του Λονδίνου (Imperial War Museum London) σε συνεργασία με την κ. Γεωργία Καραντώνα, διευθύντρια της «Ελληνικής Παιδικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου».

Η κ. Καραντώνα ξενάγησε μαθητές και εκπαιδευτικούς στην αίθουσα του Ολοκαυτώματος (The Holocaust Galleries) και στο Main Atrium του μουσείου, τους ενημέρωσε για τη ζωή των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη προπολεμικά, το πρόγραμμα kindertransport, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, το ξεχασμένο Ολοκαύτωμα των Ρομά, το εκπαιδευτικό σύστημα στη Ναζιστική Γερμανία κ.ά. Μετά το πέρας της ξενάγησης, μαθητές και εκπαιδευτικοί, δώρισαν στην Ελληνική Παιδική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου βιβλία των συγγραφέων Λίνας Μουσιώνη, καθώς και των Βεατρίκης Σαΐας-Μαγρίζου, Ιφιγένειας Νιδέλκου και Στέλλας Νταβαρούκα, σε εικονογραφήσεις της Ιφιγένειας Σδούκου.

Κατόπιν, οι μαθητές του συνόλου και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν την «Πρεσβευτική Κατοικία» στο Λονδίνο. Πρόκειται για το ιστορικό κτήριο, όπου ο Έλληνας νομπελίστας ποιητής και διπλωμάτης Γιώργος Σεφέρης έζησε και εργάστηκε κατά τη θητεία του ως Πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο (1957-1962).

Τους 46 μαθητές υποδέχτηκε ο αξιότιμος Πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Ιωάννης Τσαούσης. Ο κ. Τσαούσης καλωσόρισε τα παιδιά, μίλησε για τον ρόλο του διπλωμάτη, τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου, αφηγήθηκε την ιστορία του κτηρίου, συνομίλησε με τα παιδιά και απάντησε στις ερωτήσεις τους. Οι καθηγήτριες του σχολείου, Φρόσω Α. Κτιστάκη, Παρασκευή Καραγιάννη, Μαλαματή-Ιωάννα Νάκα και Τζόζεφιν Μάννιον-Καψάλη, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Αθανάσιο Μαμάκο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κ. Θωμά Ρετσιάνη και τη διευθύντρια του σχολείου, κ. Αθηνά Μήλιου, χάρισαν στον κ. Πρέσβη λευκώματα από την πόλη της Λάρισας και αναμνηστικά δώρα. Ο κ. Τσαούσης δώρισε στον Δήμαρχο Λαρισαίων και στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας αντίτυπα του βιβλίου με τίτλο «Διπλωματία και Ποίηση: Η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη».

Οι μαθητές ως ένδειξη ευγνωμοσύνης αφιέρωσαν στον κ. Πρέσβη τρία τραγούδια: το «Ὅσον ζῇς, φαίνου» του Σείκιλου, την «Άρνηση» του Γεωργίου Σεφέρη, μελοποιημένη από το Μίκη Θεοδωράκη, σε χορωδιακή επεξεργασία για τετράφωνη μικτή χορωδία του Χρήστου Κτιστάκη και το παραδοσιακό τραγούδι «Διαμάντω», με συνοδεία πιάνου.

Τα παιδιά είχαν τη χαρά και την τιμή να ξεναγηθούν στη μόνιμη έκθεση της Ελληνικής Πρεσβείας με τίτλο «Γιώργος Σεφέρης: Ο άνθρωπος, ο ποιητής, ο διπλωμάτης» (“George Seferis: The man , the poet, the diplomat”) και στον χώρο της βιβλιοθήκης από τον ίδιο τον κ. Τσαούση και να αποκτήσουν πρόσβαση σε σπάνιο πρωτότυπο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, τεκμήριο του πολύπτυχου έργο του Γιώργου Σεφέρη και της μακρόχρονης σχέσης του με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αποστολή του Μουσικού Σχολείου -πέραν των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – επισκέφτηκε το Βρετανικό Μουσείο (με έμφαση στον χώρο όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα), το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αξιοθέατα, όπως τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το Αβαείο του Ουέστμινστερ, το Μπιγκ Μπεν, το Μάτι του Λονδίνου, τον Πύργο, τη γέφυρα Tower Bridge, την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, την πλατεία Τραφάλγκαρ κ.ά., και παρακολούθησε ζωντανά το μιούζικαλ Mamma Mia.

«Θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στην Ελληνική Πρεσβεία του Λονδίνου και στον αξιότιμο Πρέσβη, κ. Ιωάννη Τσαούση για την συγκινητικά ένθερμη υποδοχή του στην Πρεσβευτική Κατοικία και την προσωπική ξενάγηση στην μόνιμη έκθεση της Ελληνικής Πρεσβείας.

Πολλά ευχαριστώ εκ βαθέων, στην κ. Καραντώνα για την συγκλονιστική ξενάγηση στο Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο, τη μεσολάβηση και αμέριστη συνδρομή της σε κάθε μας δραστηριότητα.

Στον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Αθανάσιο Μαμάκο και στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Θωμά Ρετσιάνη, καθώς και τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, το Θεσσαλικό Θέατρο και τη ΔΕΥΑΛ, για την παροχή λευκωμάτων της πόλης και αναμνηστικών δώρων για τα δύο Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την Ελληνική Παιδική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου και την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνυφασμένων με την ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα του τόπου μας,

Στους Καθηγητές του Τμήματος Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών του Πανεπιστημίου University College London (UCL) και Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance για την ζεστή υποδοχή, τα βιωματικά σεμινάρια, τα εργαστήρια και τις ενδιαφέρουσες διαλέξεις που πραγματοποίησαν για τους μαθητές μας,

Στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λάρισας και τον Αναπληρωτή Διευθυντή κ. Νικόλαο Ζέρβα, στη Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου κ. Αθηνά Μήλιου, στον Σύλλογο Διδασκόντων και στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη στήριξή τους στο τολμηρό μας εγχείρημα. Επίσης, ευχαριστούμε την εκπαιδευτικό του σχολείου κ. Βάια Τζόκα (ΠΕ02) για τη βοήθειά της στην προετοιμασία των μαθητών μας για τις διαλέξεις στο UCL,

Στους γονείς των μαθητών μας για την εμπιστοσύνη τους και στα μέλη/μαθητές του συνόλου Μιούζικαλ και Μουσικής Κινηματογράφου των οποίων η συμπεριφορά υπήρξε υποδειγματική καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μετακίνησης» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

