Το Τζόκερ μοιράζει πάνω από 22 εκατ. ευρώ!
Ειδήσεις | 07 Αυγ 2025, 11:09
Πραγματοποιείται, το βράδυ της Πέμπτης (8/7), η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοιράζει πάνω από 22 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία (ένα από τα μεγαλύτερα ποσά), έπειτα από δεκάδες σερί τζακ ποτ.
Επίσης, όπως σε κάθε κλήρωση, από 100.000 ευρώ θα κερδίσουν όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.
Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.
E.Π. kosmoslarissa.gr
