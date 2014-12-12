Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ανακοίνωσή του απαντά στις πρόσφατες δηλώσεις του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, σχετικά με την εξέλιξη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη περιοχή της Θεσσαλίας.

Αναλυτικά:

Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και ερωτήματα που κατά καιρούς διατυπώνονται, αναφορικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς, τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων και την στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, προς αποκατάσταση της αλήθειας, δηλώνουμε με σαφήνεια:

Στελέχωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Η κατάσταση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών δεν αποτελεί προϊόν αμέλειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αντιθέτως, καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες ενίσχυσης και της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οφείλει να γνωρίζει, ότι η στελέχωση των Περιφερειών δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ, αλλά του Υπουργείου Εσωτερικών. Επομένως, η δημόσια στοχοποίηση του ΥΠΑΑΤ για αρμοδιότητες που δεν του ανήκουν, όχι μόνο παραπλανεί, αλλά αποδυναμώνει τη σοβαρότητα του θεσμικού διαλόγου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προσελήφθησαν το 2024 επτά μόνιμοι κτηνίατροι ενώ δόθηκε εφάπαξ αποζημίωση ύψους 2000 ευρώ στους κτηνιάτρους που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των ζωονόσων.

Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε θερμά όλο το στελεχικό δυναμικό των κτηνιατρικών υπηρεσιών, για τη στενή συνεργασία και τον αγώνα που καταβάλλουν για την εκρίζωση της ευλογιάς.

Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων

Η αποζημίωση για ζωοτροφές κατά τη διάρκεια εγκλεισμού των ζώων, είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, καθώς αφορά τεράστια ποσά και προϋποθέτει διασταυρώσεις, τεκμηρίωση και συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό, όμως δεναναιρεί την τήρηση των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Επί τη ευκαιρία, 1/8/2025 εξεδόθη η ΚΥΑ, που διατίθενται μέχρι 63 εκ. ευρώ για ενίσχυση των κτηνοτρόφων για ζωοτροφές, ανάλογα με τον χρόνο εγκλεισμού, σε 3 κατηγορίες (4, 6 και 14 ευρώ ανά ζώο).

Να σημειώσουμε, ακόμη, ότι μέχρι στιγμής, έχουν καταβληθεί περί τα 30 εκ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για τα θανατωθέντα ζώα και λειτουργικές δαπάνες Περιφερειών, ενώ με την τροποποίηση της ΚΥΑ, έχει διασφαλιστεί η καταβολή επιπλέον 22 εκ. ευρώ. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στο 100% της αξίας των θανατωθέντων ζώων.

Καθυστέρηση Λειτουργικών Δαπανών

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα λάβει το ποσό που αιτήθηκε, με την πρώτη κατανομή και με την ολοκλήρωση της νέας ΚΥΑ. Δεν υπάρχει παράλειψη, ούτε σκοπιμότητα καθυστέρησης. Αντί να δημιουργείται τεχνητή ένταση, καλό θα ήταν να ακολουθούμε τη διαδικασία που προβλέπεται.

Συνεργασία Εργαστηρίων & Επιστημονική Τεκμηρίωση

Η διάγνωση της ευλογιάς δεν είναι αντικείμενο “τοπικής”ερμηνείας, αλλά διεθνώς αποδεδειγμένης επιστημονικής διαδικασίας. Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος διάγνωσης είναι μέσω PCR σε δερματική αλλοίωση. Η διάγνωση από σίελο είναι επισφαλής και δεν τεκμηριώνει ούτε αποζημίωση, ούτε λήψη επιδημιολογικών μέτρων. Εντούτοις, μετά από την επιτυχημένη πιλοτική προσπάθεια που κάναμε στη Φλώρινα, συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητήσαμε έγκριση για τη δυνατότητα εφαρμογής της επιτήρησης μέσω PCR από σίελο. Το ΥΠΑΑΤ έχει ήδη μεριμνήσει για την εξέταση θετικών δειγμάτων σιέλου στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, αποκλειστικά στο πλαίσιο της επιτήρησης.

Λειτουργία Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς

Η Ελλάδα — όπως και κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε.— διαθέτει ένα και μόνο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. Οι αναλύσεις γίνονται άμεσα και με ταχύτητα, χωρίς καθυστερήσεις.

*Αναφορικά, τέλος, με την αντιμετώπιση της ευλογιάς, εν γένει και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας, η αλήθεια βρίσκεται γραμμένη στο σχετικό ΦΕΚ και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας:

«Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας για την προστασία της υγείας των ζώων περιλαμβάνουν:

• Άρθρο 32: Την έρευνα και τη μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και την προστασία γενικά της υγείας των ζώων.

• Άρθρο 36: Τον συντονισμό και την εποπτεία της εφαρμογής των προγραμμάτων υγείας ζώων.

• Άρθρο 37: Τον έλεγχο της νομιμότητας στην κυκλοφορία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και τη λήψη δειγμάτων για ανάλυση.

• Άρθρο 42: Τον συντονισμό, την εφαρμογή προγράμματος, τη λήψη υγειονομικών μέτρων, τη σφαγή αιγοπροβάτων θετικών σε ζωονόσους, όταν προβλέπεται».

Αντί λοιπόν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας να μοιράζει ευθύνες σε Υπουργεία και υπηρεσίες, οφείλει, καθώς δεν είναι θεατής, αλλά αρμόδιος φορέας δράσης, να αντιληφθεί τον θεσμικό του ρόλο, συντασσόμενος στην εθνική προσπάθεια καταπολέμησης και εξάλειψης της ευλογιάς.

Το ΥΠΑΑΤ, βρίσκεται σε διαρκή και άμεση επαφή, με τους κτηνοτρόφους μας σε όλη τη χώρα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, τηρώντας στο ακέραιο τη δέσμευση του πρωθυπουργού, για στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου.