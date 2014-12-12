Με το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου “Τα Τέρματα του Αυγούστου” και με την παρουσία του ίδιου του σκηνοθέτη, ξεκινούν οι προβολές του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 20.00, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας., σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Λίγα λόγια για το ντοκιμαντέρ:

Κάθε καλοκαίρι, στα ορεινά της νότιας Πίνδου, ένα αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου δίνει ζωή στα χωριά και τους ανθρώπους της περιοχής. Η επεισοδιακή πορεία στο τουρνουά της ομάδας του Αρματολικού, αποκαλύπτει το συναρπαστικό ζωντάνεμα μιας μικρής κοινότητας, η οποία μπορεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου να είναι σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως παραμένει ζωντανό.

Ένα καλειδοσκόπιο μικρών και μεγάλων στιγμών, τα Τέρματα του Αυγούστου δίνουν μια τρυφερή, βιωμένη ματιά στη ζωή ενός τόπου, από τη μοναξιά του χειμώνα στον εφήμερο μικρόκοσμο του καλοκαιριού, όταν το χωριό ανοίγει τις πόρτες του και παίρνει βαθιά ανάσα, ξαναγεμίζοντας από τους ανθρώπους του, παλιούς και νέους.

Στο επίκεντρο, το ποδόσφαιρο, παγκόσμια γλώσσα, αφορμή για επικούς τσακωμούς και ξέφρενους πανηγυρισμούς, σε μια ταινία που λειτουργεί σαν πορτρέτο όχι απλώς ενός χωριού, αλλά της ανάμνησης μιας χώρας.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Τα Τέρματα του Αυγούστου είναι ένα καλειδοσκόπιο γεγονότων, συμβάντων και στιγμών από την καθημερινότητα ενός χωριού της νότιας Πίνδου κατά τη διάρκεια ενός αυτοσχέδιου τουρνουά ποδοσφαίρου.

Σκοπός του ντοκιμαντέρ είναι η δημιουργία μέσω της παρατήρησης ενός “ιμπρεσιονιστικού” πορτρέτου μιας μικρής κοινότητας στο καλοκαιρινό της ζωντάνεμα. Ένα πορτρέτο με φως αλλά και σκιές, γοητευτικό αλλά και ενίοτε τρομακτικό που, παρά τις αντιφάσεις του, είναι, πάνω απ’ όλα, απροσδόκητα ζωντανό και γνήσιο δείχνοντας πως μια μικρή κοινότητα τους περισσότερους μήνες του χρόνου μπορεί να παραμένει σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως παραμένει ζωντανό.

Βιογραφικό σκηνοθέτη

Ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Πανρωσικό Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Μόσχας (V.G.I.K) και είναι καθηγητής στο Τμήμα Κινηματογράφου, στη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Έχει σκηνοθετήσει για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο ντοκιμαντέρ, σειρές, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, ενώ δουλειές του έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και της European Film Academy

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες στο Facebook- @Dimos.Larissas, @antidimarxia.politismou.larisa Εmail: cinedocvolos@gmail.com