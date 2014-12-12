Στη Λάρισα έρχεται φέτος, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία σε πολλά σημεία στην Ελλάδα.

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, στις 20.00 και θα ακολουθεί συζήτηση με το κοινό με τους σκηνοθέτες των ταινιών.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc προβάλλει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, τα οποία συνοδεύονται από παράλληλες εκδηλώσεις, με στόχο να ενθαρρύνουν το διάλογο για σημαντικά κοινωνικά θέματα και να εμπνεύσουν συλλογικές δράσεις γύρω από θεματικές όπως το περιβάλλον, η συμπερίληψη, η εκπαίδευση, η ιστορία κ.ά. Κάθε προβολή συνοδεύεται από Q&A με σκηνοθέτες και συντελεστές των ταινιών και φέρνει κοντά άτομα, κοινότητες, σκηνοθέτες, παραγωγούς, ακαδημαϊκούς και καλλιτέχνες.

Οι προβολές του Φεστιβάλ Cinedoc στην Ελλάδα, διοργανώνονται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το CineDoc Volos, τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο, το Cyclades Preservation Fund (CPF) και το Thalassa Foundation. Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-2026 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

Πρόγραμμα Προβολών

– 17/10/25: «Τα Τέρματα του Αυγούστου» (2025) Παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου

Υπόθεση: Ένα αυτοσχέδιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αναβιώνει κάθε Αύγουστο στα μικρά χωριά της νότιας Πίνδου. Μέσα από την επεισοδιακή πορεία του Αρματολικού στο τουρνουά, αποκαλύπτεται το συναρπαστικό ζωντάνεμα της τοπικής κοινότητας τους καλοκαιρινές μήνες, φωτίζοντας παράλληλα τις προσωπικές ιστορίες των κατοίκων του χωριού όλων των ηλικιών.

– 21/11/25: «ΛΟ» (2025) Παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Βασιλείου

Υπόθεση: Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας στην Αθήνα για να διαχειριστεί μια προβληματική κληρονομιά. Από τις γυμνές πλέον επιφάνειες του σπιτιού, αναδύονται θραύσματα αναμνήσεων της οικογένειάς του και η προσωπική ιστορία του μπλέκεται με το συλλογικό τραύμα της Δικτατορίας.

-13/02/26: «Η Καρδιά του Ταύρου» της Εύας Στεφανή Παρουσία συντελεστών

Υπόθεση: Η σκηνοθέτρια Εύα Στεφανή ακολουθεί επί δύο χρόνια με την κάμερά της τον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του, στην προετοιμασία και την περιοδεία του έργου Εγκάρσιος Προσανατολισμός, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει το ντοκιμαντέρ είναι «γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε;», αναδεικνύοντας την τέχνη ως μέσο αντίστασης στη ματαιότητα των πραγμάτων, αλλά και ως τρόπο νοηματοδότησης της ίδιας μας της ζωής.

– 13/03/26: «Dust to Dust» του Yuima Nakazato Παρουσία καλεσμένων ομιλητών

Υπόθεση: Ο διάσημος Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας Γιουίμα Νακαζάτο ταξιδεύει στην Κένυα για να κατανοήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας της μόδας και να εξερευνήσει μια σειρά από πιο βιώσιμες πρακτικές. Το όραμά του; Ένα μέλλον, όπου η δημιουργικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φροντίδα και τον σεβασμό για το περιβάλλον.

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ.