Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Δαμάσι ο θάνατος της 49χρονη ιδιοκτήτριας του φούρνου του χωριού. Η Ζωή Λέτσιου ήταν γνωστή για την καλοσύνη και τον επαγγελαμτισμό της.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι στον φούρνο την βοηθούσε η αδερφή της, η οποία όμως εκείνη την στιγμή απουσίαζε. Επιπλέον, η γυναίκα είχε πρόσφατα χάσει και τη μητέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου, πιθανότατα όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας της μηχχανής για το ζυμάρι.

Η γυναίκα που την βρήκε το πρωί μίλησε στο TirnavosPress.gr και συγκλονίζει με την μαρτυρία της.

Όπως αναφέρει πήγε 6:15 το πρωί να πάρει όπως κάθε μέρα κουλούρια, όμως δεν υπήρχε τίποτα. Προχώρησε προς τα μέσα και είδε την ατυχή Ζωή να βρίσκεται γονατιστή μπροστά σε ένα μηχάνημα που τεμαχίζει και τυποποιεί το ζυμάρι. Συνήθως, όπως λέει, η Ζωή καθάριζε το μηχάνημα όσο ήταν σε λειτουργία κάθε πρωί εδώ και πολλά χρόνια. Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και επειδή φοβήθηκε βγήκε έξω να φωνάξει βοήθεια. Ευτυχώς ένας άντρας που ήρθε στο φούρνο για τον ίδιο λόγο βοήθησε την γυναίκα και ειδοποίησαν μαζί το ΕΚΑΒ. Ήταν όμως αργά.

Αύριο Παρασκευή η κηδεία της

Η συντεχνία αρτοποιών

Η τραγική απώλεια βύθισε στη θλίψη την αρτοποιική οικογένεια της Λάρισας.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Νομού Λάρισας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό της συναδέλφου Ζωής Λέτσιου, 49 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας.

Η Ζωή υπήρξε μια εξαιρετικά εργατική, συνεπής και αγαπητή επαγγελματίας. Με το ήθος, τη σεμνότητα και την αφοσίωσή της, τίμησε το επάγγελμα του αρτοποιού και αποτέλεσε παράδειγμα για όλους μας.

Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά της, στους συνεργάτες και σε ολόκληρη την αρτοποιική κοινότητα της Λάρισας.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Ν. Λάρισας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους της και εύχεται κουράγιο σε όσους δοκιμάζονται από την απώλειά της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, Ζωή.

kosmoslarissa.gr