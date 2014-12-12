Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Πύργου Καραμίχου
Φάρσαλα | 16 Οκτ 2025, 11:56
Από τον Δήμο Φαρσάλων γίνεται γνωστό πως από την ερχόμενη εβδομάδα θα εφαρμοστεί το εξής χειμερινό ωράριο λειτουργίας στον Πύργο Καραμίχου: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9.00 -13.00 και Πέμπτη απόγευμα 16.30 -18.30.
