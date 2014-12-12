Το ψηφοδέλτιο της ΠΑΔΗΚ Αγιάς με επικεφαλής τον Αντώνη Γκουντάρα
Αγιά | 01 Σεπ 2023, 16:32
Κατατέθηκε χθες στην ψηφιακή πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών το ψηφοδέλτιο της ΠΑΔΗΚ Αγιάς με επικεφαλής τον νυν δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Αντώνη Γκουντάρα. Ο συνδυασμός περιλαμβάνει 189 υποψήφιους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους και σ’ αυτόν εκπροσωπούνται όλες οι τοπικές κοινότητες του Δήμου Αγιάς.
Ο επικεφαλής της ΠΑΔΗΚ Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, αμέσως μετά την κατάθεση το συνδυασμού ευχαρίστησε όλους τους υποψήφιους για την εμπιστοσύνη τους στην ΠΑΔΗΚ και τη συστράτευση τους στο κοινό όραμα για το μέλλον και τόνισε ότι το ψηφοδέλτιο είναι στελεχωμένο από ανθρώπους καταξιωμένους στους κοινωνικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς χώρους που δραστηριοποιούνται και εγγυάται την νικηφόρα πορεία του συνδυασμού προς τις εκλογές.
«Έχουμε μια πολύ ισχυρή ομάδα και στη συγκρότηση της δείξαμε απόλυτο σεβασμό στον θεσμό και στις τοπικές κοινωνίες επιλέγοντας ανθρώπους από κάθε χωριό και από κάθε πρώην δήμο, ώστε να υπάρχει απόλυτη γεωγραφική και κοινωνική ισορροπία στο δημοτικό και τα τοπικά συμβούλια της επόμενης θητείας. Είμαστε υπερήφανοι για την ομάδα μας και σίγουροι πως η νίκη στις προσεχείς εκλογές θα είναι μια νίκη για όλους τους κατοίκους του δήμου μας. Η ΠΑΔΗΚ Αγιάς είναι η εγγύηση για το μέλλον!».
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
- ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
- ΑΛΗ ΧΑΝ- ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
- ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΒΑΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΒΑΤΖΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ
- ΒΛΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΒΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΒΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΓΕΡΟΦΩΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΓΚΑΖΟΥΛ ΕΛΕΝΗ
- ΓΚΑΡΑΝΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
- ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
- ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
- ΖΕΣΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
- ΖΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΖΙΟΥΡΚΑ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΘΕΟΧΑΡΗ ΖΩΗ
- ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΝΑ)
- ΚΑΡΑΛΑΪΟΥ-ΒΟΥΡΤΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ(ΡΟΥΛΑ)
- ΚΑΤΣΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ
- ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
- ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΝΤΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΞΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ)
- ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
- ΠΟΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΠΟΤΟΥ-ΝΤΑΦΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
- ΠΡΑΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
- ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΜΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΣΙΚΡΙΚΗ-ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΤΣΙΝΤΖΙΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΒΡΥΖΑΣ)
- ΤΣΙΝΤΖΙΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)
- ΧΑΤΖΗΡΟΥΦΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΤΟΠΙΚΟ ΑΓΙΑΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
- ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
- ΓΑΡΟΦΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΖΙΟΥΛΗ-ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
- ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΠΑΤΖΙΟΛΑΣ ΖΑΧΟΣ
- ΜΠΙΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΟΙΝΟΜΙΔΗ-ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΟΛΓΑ
- ΠΕΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
- ΣΙΑΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΣΚΑΡΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ
- ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΝΤΙΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΟΛΙΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΒΡΑΣ
- ΒΕΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
- ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΤΖΙΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ
- ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- ΚΑΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΟΜΝΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
- ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- ΡΟΥΣΣΑΚΗ-ΒΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ
- ΣΙΑΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
- ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΝΑΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
- ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ ΣΙΩΑΝΝΗΣ
- ΧΑΣΤΑΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ
- ΓΕΩΡΓΟΒΙΤΣΑ ΖΩΗ
- ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
- ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
- ΦΛΩΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΕΛΑΦΟΥ
- ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΡΥΤΣΑΣ
- ΒΑΒΔΥΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
- ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΤΡΑΝΗ ΦΟΥΝΤΑΡΗ ΒΑΪΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
- ΜΠΑΣΔΡΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΤΣΑΚΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΨΑΡΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟΥ
- ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
- ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ
- ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΣΑΠΟΥΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
- ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
- ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΚΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΟΜΟΛΙΟΥ
- ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
- ΠΑΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
- ΡΙΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΑΠΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
- ΧΑΔΟΥΛΗ ΦΑΝΗ
- ΧΑΤΖΗΛΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ
- ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
- ΚΕΡΜΕΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΙΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΤΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
- ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΔΟΛΜΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΜΟΥΣΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΜΥΛΟΒΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΡΙΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
- ΜΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ
- ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΝΑΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΡΑΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
- ΚΑΡΑΦΕΡΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
- ΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
- ΑΔΑΜΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
- ΚΑΝΔΥΛΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
- ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
- ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΠΛΑΤΣΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
- ΠΛΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΟΤΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
- ΣΠΥΡΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΚΗΤΗΣ
- ΓΑΡΟΦΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΔΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΖΙΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΚΛΗΘΡΟΥ
- ΤΖΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ
- ΔΗΜΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΛΓΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΝΤΙΑΜΑΝΤΙ ΙΩΑΝΝΑ
- ΠΡΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΤΣΑΠΑΡΕΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ