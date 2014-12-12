Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30 μ.μ, στο Αμφιθέατρο του “Χατζηγιάννειου” Πνευματικού Κέντρου Λάρισας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο “Ο Ιπποκράτης, ένας αρχαίος συμπολίτης μας” με διοργανωτές το 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας – Ιπποκράτης, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και τον σύλλογο «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Χαιρετισμοί

Αναδεικνύοντας το έργο του Ιπποκράτη

Ρίζος Χαλιαμπάλιας, Πρόεδρος του συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα»

Η Ιατρική στη Θεσσαλία: από τον μύθο στον 21ο αιώνα

Αριστείδης Ζιμπής, Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η σημασία όσων είπε ο Ιπποκράτης, στη σημερινή εποχή

Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Θεατρικοί διάλογοι βασισμένοι στο έργο του Ιπποκράτη

Συμμετέχουν μαθήτριες και μαθητές του σχολείου (Ιωάννα Ζαβιτσάνου, Ολίνα Μανδραβέλη, Ντέιβι Αλίου, Ζέτα Καραδήμου, Παναγιώτα Καραδήμου, Κατερίνα Βάνη)

Επιμέλεια κειμένων: Ρίζος Χαλιαμπάλιας.