Tην 3η κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ “olive the daughter of the sun” στη Σεβίλλη πραγματοποίησε το 32ο Δημοτικό Λάρισας.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση: “Μέσα σε κλίμα εγκαρδιότητας ,που είχε ήδη αναπτυχθεί μέσω των διαδικτυακών μας επαφών, υλοποιήθηκε η επίσκεψη των εκπαιδευτικών Στεφανίας Παπαευθυμίου και Μαρίας Κολοκυθοπουλου, συνοδευόμενες από την υποδιευθύντρια Παγώνα Μόκα στο CEIP San Pedro Crisologo της πόλης San Juan de Aznalfarache της Μητροπολιτικής Σεβίλλης.

Οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν απόψεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών, τους τρόπους διδασκαλίας και προσέγγισης των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Η υποδοχή από τους εταίρους μας ήταν ιδιαίτερα θερμή και φορτισμένη συναισθηματικά. Τα παιδιά της 2ας τάξης χόρεψαν Συρτάκι και ο χώρος πλημμύρισε από τη γνωστή και αγαπημένη μας μελωδία.

Στη συνέχεια της 1ης μέρας στο σχολείο, μας ξενάγησαν στο Νότιο Κτίριο και μας παρουσίασαν καλές διδακτικές πρακτικές.

Τη 2η μέρα ήταν η σειρά του Βόρειου Κτιρίου. Τα παιδιά της 4ης τάξης μας παρουσίασαν 2 θεατρικά έργα για τη διαφορετικότητα , την ισότητα και τον σεβασμό. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η παρουσίαση των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων από τα παιδιά της 6ης τάξης, η οποία ήταν γραμμένη στα Ελληνικά ειδικά για εμάς.

Την 3η ημέρα στο σχολείο παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση από τη δασκάλα της Ειδικής Αγωγής και συζητήσαμε ομοιότητες και διαφορές όσον αφορά στα προγράμματα Ειδικής Αγωγής των δύο χωρών. Κατόπιν ο Διευθυντής του σχολείου Manuel Magaña μας ανέλυσε το project της μασκότ του σχολείου << Don Pedrito>> μας τον σύστησε και μαζί με τους μαθητές του, της 3ης τάξης, μας

παρουσίασαν τις περιπέτειες του στην Αφρική.

Φυσικά οι αγαπημένοι μας εταίροι δεν παρέλειψαν να μας ξεναγήσουν στην υπέροχη Σεβίλλη με το Real Alcάzar, τον Καθεδρικό Ναό της και την απαράμιλλη ομορφιά της Plaza de

España. Η συνεργασία μας με τους Ισπανούς συναδέλφους μας ήταν εποικοδομητική, γεμάτη καινούργιες εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα.

Λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές των καλών πρακτικών που αποκομίσαμε από το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα, τις μεταφέραμε στους συναδέλφους μας. Στόχος μας είναι να τις εφαρμόσουμε και στο δικό μας σχολείο!

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους μας από το COLEGIO S. PEDRO CRISOLOGO για την υπέροχη φιλοξενία τους !!!”.