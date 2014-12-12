Στο πλαίσιο της εβδομάδας εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς οι μαθητές και μαθήτριες των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, επισκέφτηκαν το κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Λαρισαίων, προσφέροντας λίγα τρόφιμα και πολλή αγάπη.

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για το θεσμό του κοινωνικού παντοπωλείου, αλλά είχαν και μία ουσιαστική εκπαιδευτική και βιωματική εμπειρία, αφού ήρθαν σε επαφή με έννοιες όπως η προσφορά, η συνεργασία και η κοινωνική ευαισθησία.

Μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια, μικροί και μεγάλοι, ενισχύοντας τους δεσμούς μας γινόμαστε μέρος μιας μεγάλης αγκαλιάς υποστήριξης και προφοράς.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί: Μανδηλάς Επαμεινώνδας, Ζήσης Ζίκος, Τζοβάρας Άρης, Τζήκας Θέμης.