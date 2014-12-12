Το 4ο ΕΠΑΛ μετονομάστηκε επίσημα σε "Φιλόλαος και Τάκης Τλούπας"
Ειδήσεις | 07 Νοε 2025, 06:54
Εκδήλωση για την μετονομασία του 4ου ΕΠΑΛ σε "Φιλόλαος και Τάκης Τλούπας" πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, όπου παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο του σχολείου.
«Η σημερινή ημέρα είναι μια στιγμή συγκίνησης και υπερηφάνειας για όλη τη σχολική μας κοινότητα», τόνισε η διευθύντρια του 4ου ΕΠΑΛ, Χριστίνα Ηλιάδη.
Στην εκδήλωση μίλησαν για το έργο των Τάκη και Φιλόλαου Τλούπα — η Βάνια Τλούπα, κόρη του σπουδαίου φωτογράφου, και ο εικαστικός Ανδρέας Γιαννούτσος, ο οποίος επιμελήθηκε την έκθεση του Φιλόλαου στη Δημοτική Πινακοθήκη.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.