Την Βιέννη της Αυστρίας επισκέφτηκαν πρόσφατα τρεις καθηγήτριες του 6ου Γυμνασίου Λάρισας, συμμετέχοντας σε ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ του σχολείου μας, με Kωδικό 2024-1-EL01-KA121-SCH-000200810 και με Kωδικό διαπίστευσης 2020-1-EL01-KA120-SCH-000094713

Οι κ. Καλπακίδου Δέσποινα - Φιλόλογος, Λίταινα Ιωάννα- Οικιακής Οικονομίας και Μπρασινίκα Ιωάννα- Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, παρακολούθησαν από τις 28 Ιουλίου έως τις 02 Αυγούστου ένα κύκλο μαθημάτων, με στόχο τη γνωριμία ενός σύγχρονου συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με βάση τις αρχές του παγκόσμιου σχεδίου μάθησης για την υποστήριξη της διαφορετικότητας των μαθητών και μαθητριών.

Ο φορέας επιμόρφωσης “Europass Teacher Academy”ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, παρείχε πρακτικές στρατηγικές και καινοτόμες τεχνικές, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν κάθε φορά τη διδασκαλία τους για να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές/-τριες, ανεξάρτητα από τις ανάγκες και τις ικανότητές τους.

Σε ένα σύγχρονο σχολείο, που θα έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρόσβαση όλων να είναι εφικτή, το ίδιο και η διδασκαλία με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, που προτάθηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς από τον φορέα, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ελαχιστοποιούν τα μαθησιακά εμπόδια κατά τον σχεδιασμό των μαθημάτων τους, προκειμένου να θέσουν τους μαθητές/-τριες στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για την επίτευξη των καθορισμένων μαθησιακών στόχων.

Αρωγός σ΄ αυτή τους την προσπάθεια η υποστήριξη εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων, που προάγουν την ευελιξία και παρέχουν επιλογές για τη διαφοροποίηση των στρατηγικών αλληλεπίδρασης και μάθησης των μαθητών/-τριών, ώστε να αυξήσουν τα ατομικά πλεονεκτήματα κάθε μαθητή και μαθήτριας οξύνοντας την προσωπική περιέργεια και τα ενδιαφέροντά του/της.

Στα πλαίσια του προγράμματος δόθηκε η δυνατότητα στις συναδέλφους να επισκεφτούν σημαντικά αξιοθέατα και μνημεία της Βιέννης προσθέτοντας μια πολιτιστική διάσταση στην εμπειρία τους. Το ιστορικό κέντρο της πόλης με το Κοινοβούλιο, σε αρχαίο ελληνικό ρυθμό, το εντυπωσιακό Δημαρχείο, Rathaus, νεογοτθικού ρυθμού και το επιβλητικό Παλάτι της Δικαιοσύνης σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, τα δίδυμα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, την εντυπωσιακή Όπερα και το μνημείο του Mozartάφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στην ελληνική αποστολή. Τα επιβλητικά ανάκτορα του Χόφμπουργκ και το παλάτι Schönbrunn με τους διάσημους κήπους του, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco, ολοκλήρωσαν το αποτύπωμα μιας πόλης με αυτοκρατορικές επιρροές αλλά παράλληλα σύγχρονη και δημιουργική.

Η συμμετοχή των τριών καθηγητριών του 6ου Γυμνασίου Λάρισας στο πρόγραμμα Erasmus+ “Courses and training- Universal Designfor Learning: Strategies and Digital Toolsto Support All Learners”είχε πολλαπλά οφέλη. Ενίσχυσε την ενσυναίσθηση και προσαρμοστικότητα στις νέες μαθησιακές πρακτικές, αναβάθμισε τις γνώσεις τους μέσω της γόνιμης αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ενδυνάμωσε τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες. Οι εμπειρίες που αποκόμισαν θα εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο μας και θα αποτελέσουν έναυσμα για την περαιτέρω επαγγελματική τους ανάπτυξη.