Στο πλαίσιο της διαπίστευσης Erasmus+ που διαθέτει (2023-1-EL01-KA121-SCH-000129483) το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας με στόχο την εκπαίδευση των μελών του στις Νέες Τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία, η εκπαιδευτικός του σχολείου κ. Γάλλου Ζωή, Νομικός και πρέσβειρα της δράσης eTwinning στην περιοχή Λάρισας - Μαγνησίας μετέβη στη Ρώμη, στον φορέα Europass Teachers Academy, για επιμόρφωση στα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Η επιμόρφωση “Artificial Intelligence for Education: Exploring the Frontiers of ICT” διήρκεσε μια εβδομάδα από 6 έως 11-5-2024 και οι 11 συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί προερχόμενοι από διάφορες χώρες

(Ελλάδα, Κύπρο, Λιθουανία, Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία και Ουγγαρία) ενημερώθηκαν για τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (κατασκευή και επεξεργασία εικόνων, βίντεο, κειμένων, quiz, σχεδίων μαθήματος, κ.λπ).

Στο πλαίσιο της διάχυσης της δράσης, η ως άνω εκπαιδευτικός θα υλοποιήσει σε συνεργασία με την πρέσβειρα eTwinning Τρικάλων - Καρδίτσας κ. Μανέτα Γεωργία, καθηγήτρια Αγγλικών, σχετική Τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 3-6-2024 στις 5 μ.μ. με τίτλο Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning. Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μπορούν να εγγραφούν στον σύνδεσμο https://www.etwinning.gr/various/webexreg.php?id=836