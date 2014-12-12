Το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας τιμήθηκε με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το eTwinning έργο "I can hear your voice".

Η ανακοίνωση του σχολείου:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το σχολείο μας, το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας, τιμήθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας (National Quality Label) για το eTwinning έργο "I can hear your voice". Αυτή η διάκριση αποτελεί την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών μας.

Το έργο "I can hear your voice" ήταν μια γέφυρα φιλίας και κατανόησης, που έφερε κοντά τους μαθητές και τις μαθήτριές μας με τους συμμαθητές/-τριές τους από το σχολείο για άτομα με προβλήματα όρασης "Veljko Ramadanovic" της Σερβίας. Σκοπός μας ήταν να εξερευνήσουμε την ενσυναίσθηση, τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα, μέσα από μια σειρά καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, σε συνεργασία με τους Σέρβους εταίρους, δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό ψηφιακό υλικό, όπως βίντεο με ακουστική περιγραφή και πρωτότυπα τραγούδια, avatars, διαδραστικά παιχνίδια και δημιουργία έργων σε κώδικες μέσω Micro:bit και Scratch.

Η κορύφωση του έργου ήταν η φυσική συνάντηση στο Βελιγράδι, όπου η θεωρία έγινε πράξη και οι μαθητές/-τριες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν από κοντά, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να χτίσουν αληθινές φιλίες.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας πιστοποιεί ότι το έργο μας πληροί υψηλά πρότυπα σε όλους τους τομείς: από την καινοτόμο χρήση της τεχνολογίας και την παιδαγωγική του αξία μέχρι τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών, τη συνεργασία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων. Η πιο μεγάλη όμως ανταμοιβή για εμάς είναι η αλλαγή στάσης των μαθητών και μαθητριών μας, που από απλοί παρατηρητές/-τριες έγιναν ενεργοί συμμέτοχοι, με βαθιά κατανόηση και σεβασμό για τη διαφορετικότητα.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους μαθητές/μαθήτριες που συμμετείχαν, τους/τις εκπαιδευτικούς που τους/τις καθοδήγησανκ. Παπαμαργαρίτη Βασίλειο (ΠΕ06 –ΠΕ80)-Διευθυντή του σχολείου μας, κ. Μπουραζάνα Δήμητρα (ΠΕ03)-Υποδιευθύντρια Α, κ. Γάλλου Ζωή (ΠΕ78)-Πρέσβειρα eTwinningΘεσσαλίαςκαι κ. Κουτσιώνα Άννα (ΠΕ06), καθώς και το σχολείο-εταίρο μας από τη Σερβία γι’ αυτή την αξέχαστη εμπειρία.

Η επιτυχία του "I can hear your voice" αποτελεί έμπνευση για τα επόμενα βήματά μας!

Εκπαιδευτικό Υλικό που παρήχθη.