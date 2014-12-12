Το Reuters στη Θεσσαλία για την ευλογιά: "Έχασα όλα μου τα ζώα"
Η Θεσσαλία βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει οδηγήσει σε ολοκληρωτική καταστροφή της κτηνοτροφίας.
Δημοσιογράφοι του Reuters καταγράφουν τις συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που είδαν τον μόχθο μιας ζωής να χάνεται.
Ο 80χρονος Νίκος Καρακάνας, παραγωγός γάλακτος από το 1970, αναγκάστηκε να απολύσει τους δέκα υπαλλήλους του, καθώς η μονάδα του έμεινε χωρίς ζώα.
«Δεν έχω ούτε σταγόνα γάλα. Η μονάδα μου δεν έχει πια ζώα.»
«Φτιάχνω γάλα από το 1970. Αναγκάστηκα να απολύσω όλους τους υπαλλήλους μου. Είχα δέκα άτομα προσωπικό.»
Ο Βαγγέλης Καρατσιώλης περιγράφει πως, μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, η ευλογιά αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα.
Ο Γιώργης Τασιούλης, όπως και πολλοί άλλοι, βιώνει την πλήρη κατάρρευση. Η μονάδα του, με 200 ζώα και μηνιαίο τζίρο 45-50 χιλιάδες ευρώ, βρίσκεται πλέον στο απόλυτο μηδέν.
Η Θεσσαλία δεν έχει απλώς πληγεί – έχει αδειάσει από ζωή και παραγωγή. Οι φωνές των κτηνοτρόφων ζητούν άμεση στήριξη και λύσεις πριν χαθεί οριστικά ο αγροτικός της χαρακτήρας.
