Το Fashion City Outlet, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας», συνεχίζει να αγκαλιάζει δράσεις που ενδυναμώνουν την κοινότητα και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Από σήμερα το απόγευμα και κάθε δεύτερη Τρίτη μέχρι τον Ιούνιο, στο ειδικά διαμορφωμένο εργαστήρι του Fashion City Outlet, θα φιλοξενούνται οι συναντήσεις του Wander Mamas, σε ένα περιβάλλον που προσφέρει ηρεμία, αποδοχή και ουσιαστική σύνδεση.

Το Wander Mamas δημιουργεί έναν ζεστό κύκλο υποστήριξης για μαμάδες, εγκυμονούσες και γονείς με βρέφη και μικρά παιδιά — έναν χώρο όπου μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες, να ενημερωθούν από ειδικούς και να νιώσουν πως δεν είναι μόνοι στο ταξίδι τους.

Οι συναντήσεις θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν τους νέους γονείς, από τη φροντίδα και την ανάπτυξη των παιδιών μέχρι τη συναισθηματική ευεξία της μητρότητας και της οικογένειας. Ανάμεσα στις πρώτες θεματικές περιλαμβάνονται:

η στοματική υγεία των παιδιών και η σημασία της πρόληψης,





δράσεις γύρω από το παραμύθι και το αισθητηριακό παιχνίδι,





συζητήσεις για θέματα μαιευτικής και έμφυλης βίας,





ενημέρωση για τη βρεφική διατροφή και το baby-led weaning,





καθώς και πολλές ακόμη συναντήσεις που θα ανακοινώνονται σταδιακά, με τη συμμετοχή επιστημόνων από τον χώρο της υγείας, της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας.





Κάθε δράση του Wander Mamas έχει στόχο να προσφέρει γνώση, ενδυνάμωση και αίσθηση κοινότητας. Να θυμίσει σε κάθε μαμά —σε κάθε γονιό— ότι η γονεϊκότητα δεν χρειάζεται να βιώνεται με άγχος και απομόνωση, αλλά με στήριξη, κατανόηση και μοίρασμα.

Με πρωτοβουλίες όπως αυτή, το Fashion City Outlet συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που υπηρετούν τον άνθρωπο και ενισχύουν τις σχέσεις μέσα στην τοπική κοινωνία. Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και επιλογές για όλη την οικογένεια, παραμένει σημείο αναφοράς για όμορφες στιγμές, συνάντηση, χαμόγελα και καθημερινή φροντίδα.

Μαζί, δημιουργούμε έναν χώρο όπου η μητρότητα και η γονεϊκότητα ανθίζουν — στο κέντρο της καρδιάς μας, το Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr