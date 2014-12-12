Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 72χρονου Αυστριακού τουρίστα Έρχαρντ Προλ, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και περίπου 40 ημέρες, με την οικογένειά του να ζητά βοήθεια ακόμη και από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για τον εντοπισμό του.

Την Κυριακή (16/11) εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο στη Μαγνησία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται σήμερα Δευτέρα (17/11).

Ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένεια του 72χρονου, η αστυνομία τους ενημέρωσε ότι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός είναι ο Έρχαρντ Προλ

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η οικογένεια του Αυστριακού απευθύνθηκε στη δημοφιλή εκπομπή «Φως στο Τούνελ», προσπαθώντας απεγνωσμένα να εντοπίσει τα ίχνη του.

Ο Έρχαρντ Προλ, όπως είχε περιγράψει στην εκπομπή η κόρη του Ούρσουλα Κάιζερ, ήταν λάτρης της Ελλάδας και συνήθιζε να έρχεται για διακοπές τα τελευταία χρόνια. Φέτος έφτασε στη χώρα μας στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, ο 72χρονος έφυγε από το ξενοδοχείο του στο Στόμιο Λάρισας, με το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει, και από εκείνη τη στιγμή εξαφανίστηκε.

Αν και σκοπός του ταξιδιού του ήταν μια εκδρομή στον Όλυμπο, πληροφορίες ανέφεραν ότι κινήθηκε παραλιακά προς τον Αγιόκαμπο, ενώ το κινητό του έδωσε το τελευταίο στίγμα νότια της Σωτηρίτσας.

Ο Έρχαρντ Προλ δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, παρότι είχε εισιτήριο επιστροφής για εκείνη την ημέρα.

Η κόρη του, Ούρσουλα, ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγό της για να συμμετάσχει στις έρευνες, οι οποίες τελικά είχαν οδυνηρή εξέλιξη.

Στην προσπάθεια εντοπισμού του 72χρονου είχαν συμμετάσχει ο ΟΦΚΑΘ και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης – Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Προστασίας Δίου Ολύμπου, δίνοντας μεγάλο βάρος στις επιχειρήσεις που εξελίσσονταν επί εβδομάδες.

Δυστυχώς, η αναζήτηση ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό της σορού του, γράφοντας το τελευταίο κεφάλαιο σε μια υπόθεση που συγκίνησε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο.





