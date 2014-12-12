Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτική Βιβλιοθήκης Συκουρίου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Νοέμβρη 2025 η εκδήλωση που οργάνωσαν τα μέλη της ερασιτεχνικής ομάδας «Λόγος και Μουσική» με θέμα «Τραγουδώντας τον πόλεμο και την Αντίσταση».

Μπορεί η συμμετοχή να ήταν μικρότερη προηγούμενων εκδηλώσεων αλλά για την ομάδα η ικανοποίηση ήταν μεγάλη γιατί ήταν μια εκδήλωση-αφιέρωμα στους πολλούς απόντες και στους ελάχιστους εναπομείναντες αγωνιστές. Συγκίνηση και ικανοποίηση που κορυφώθηκε στα μάτια του υπέργηρου αντιστασιακού που καθόταν σεμνά στη πρώτη σειρά των θέσεων, που δεν καλύφθηκαν από επίσημους καλεσμένους.

Ανοίγοντας την εκδήλωση η Φλώρα Γαϊτάνου-Γουγουλιά τόνισε χαρακτηριστικά : «Σε μια περίοδο που οι πόλεμοι κτυπούν ξανά την ανθρωπότητα οι μνήμες ζωντανεύουν και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη μοιάζει να μην είναι αρκετή.

Ωστόσο η ελπίδα, όπως μας δίδαξε η ιστορία είναι εκείνη που δίνει την δύναμη για τους μεγάλους και ευγενείς αγώνες. Αυτή την ελπίδα, αυτή τη δύναμη θα αναζητήσουμε μέσα στα τραγούδια και τις μουσικές των ανθρώπων που ζήσαν στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και θα τα ζωντανέψουμε ξανά».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ενός ντοκιμαντέρ με ιστορικά ντοκουμέντα της περιόδου 1940-44, παραγωγής του Δημήτρη Ζ. Γουγουλιά.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κείμενα και τραγούδια σε τέσσερις ενότητες : 1η) Τραγούδια του πολέμου, 2η) Λαϊκά – ρεμπέτικα της κατοχής, 3η) Τραγούδια της Αντίστασης και 4η) O πόλεμος του ‘40 στο σύγχρονο τραγούδι.

Κείμενα διάβασαν με τη σειρά που εμφανίστηκαν, η Χαρίκλεια Μακρυγιάννη και η Ελένη Καλαμάρα-Μπέλτσιου. Την επιμέλεια των κειμένων και την παρουσίαση είχε η Φλώρα Γαϊτάνου-Γουγουλιά.

Έπαιξαν και τραγούδησαν με αλφαβητική σειρά οι μουσικοί της ομάδας: Γκάνιαρης Ζαχαρίας – γκραν κάσα, Χάρης Καραμπέρης – τραγούδι, Κρυσταλία Μακατού – τουμπερλέκι, Παναγιώτης Σδράλης – μπουζούκι, Martinos Swinkels – τρομπέτα, Ροδόπη Τσόκανου-Τσόγια – πιάνο-τραγούδι και Μαρίτσα Τσούμαρη – Γκάνιαρη – κιθάρα – τραγούδι, η οποία είχε και την επιμέλεια των τραγουδιών.

Την οργάνωση, τον συντονισμό και την επικοινωνία της εκδήλωσης είχε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, Δημήτρης Γουγουλιάς.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του δήμου Τεμπών και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Τεμπών, Παναγιώτη Γκατζόγια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : η τοπική σύμβουλος του δημοτικού διαμερίσματος Γόννων, Μαίρη Παπακανάκη-Πανδρεμμένου και ο πρόεδρος των κοινωνιολόγων νομού Λάρισας, Νίκος Πουτσιάκας. Επιστολές (e-mail) με ευχές για την επιτυχία της εκδήλωσης απέστειλαν οι βουλευτές Λάρισας, Χαρακόπουλος Μάξιμος και Καπετάνος Χρήστος.